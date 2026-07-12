Βελτιωμένη η εικόνα στις Εθνικές Οδούς: Καθυστερήσεις στα Μέγαρα, κανονικά η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση Αθηνών - Κορίνθου Μποτιλιάρισμα Αθηνών Λαμίας Αττική Οδός

Βελτιωμένη η εικόνα στις Εθνικές Οδούς: Καθυστερήσεις στα Μέγαρα, κανονικά η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας

Δυσκολίες εντοπίζονται ακόμα στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, ενώ συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο Ελληνικό, στο ρεύμα προς Αθήνα

Βελτιωμένη η εικόνα στις Εθνικές Οδούς: Καθυστερήσεις στα Μέγαρα, κανονικά η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας
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Καλύτερη είναι η εικόνα της κίνησης στις εθνικές οδούς, όπου νωρίτερα είχαν σημειωθεί τεράστια προβλήματα λόγω της μαζικής επιστροφής των εκδρομέων στην Αθήνα.

Αυτή την ώρα δυσκολίες υπάρχουν στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου και συγκεκριμένα στο ύψος των Μεγάρων και λίγο μετά την Κινέτα, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων αρχίζει να αποκαθίσταται μετά το μποτιλιάρισμα που παρατηρήθηκε νωρίτερα με αυτοκίνητα να μένουν για αρκετή ώρα ακινητοποιημένα. 

Βελτιωμένη η εικόνα στις Εθνικές Οδούς: Καθυστερήσεις στα Μέγαρα, κανονικά η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας


Κανονικά η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας

Την ίδια ώρα, η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας διεξάγεται κανονικά, χωρίς προβλήματα, με ένα μικρό κομμάτι να παρουσιάζει δυσχέρειες στο ύψος της Νέας Ερυθραίας. 

Βελτιωμένη η εικόνα στις Εθνικές Οδούς: Καθυστερήσεις στα Μέγαρα, κανονικά η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας

Παράλληλα, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο κομμάτι από Κάντζα έως Μαραθώνα, που κυμαίνονται από 15 έως 20 λεπτά. 


Κλείσιμο
Στο «κόκκινο« συνεχίζει να βρίσκεται η λεωφόρος Ποσειδώνος στο κομμάτι από Καλαμάκι έως και μετά τη Γλυφάδα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη παρά το προχωρημένο της ώρας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο στο Ελληνικό, στο ύψος της οδού Ζήτα, με ανατροπή οχήματος, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα.

Και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της άνω Γλυφάδας παρατηρούνται επίσης καθυστερήσεις.

Βελτιωμένη η εικόνα στις Εθνικές Οδούς: Καθυστερήσεις στα Μέγαρα, κανονικά η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας

Σχετικά καλύτερη είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, όπου νωρίτερα επικρατούσε μεγάλο μποτιλιάρισμα. 

Βελτιωμένη η εικόνα στις Εθνικές Οδούς: Καθυστερήσεις στα Μέγαρα, κανονικά η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας

UPD: 140 ΣΧΟΛΙΑ

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