Οι 3 φάσεις στα Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία που συζητήθηκαν: Η spidercam, το φάουλ του Χάαλαντ και η αποβολή για θέατρο μέσω VAR

Η αποβολή για θέατρο που άλλαξε το Αργεντινή - Ελβετία

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης ο πατέρας του Νορβηγού επιθετικού, Άλφι-Ίνγκε Χάαλαντ, άφησε αιχμές για τη διαιτησία μέσω αναρτήσεων στο X.«Συγχαρητήρια στον Μπέλινγκχαμ και τον διαιτητή», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλη τοποθέτησή του υποστήριξε ότι οι Νορβηγοί «έκλεψαν» στο συγκεκριμένο παιχνίδι.Η τρίτη φάση που συζητήθηκε έντονα προήλθε από τον προημιτελικό της Αργεντινής με την Ελβετία.Στο 72ο λεπτό, μετά από παρέμβαση του VAR για μαρκάρισμα του Παρέδες πάνω στον Εμπολό, ο Πορτογάλος διαιτητής Ζοάο Πινέιρο κλήθηκε να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ.Αρχικά είχε καταλογίσει φάουλ υπέρ της Ελβετίας και είχε δείξει κίτρινη κάρτα στον Παρέδες. Μετά το on field review, όμως, ανακάλεσε πλήρως την απόφασή του.Ο Πινέιρο ακύρωσε τόσο το φάουλ όσο και την κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό μέσο και στη συνέχεια έκρινε ότι ο Εμπολό προσπάθησε να παραπλανήσει τον διαιτητή, δείχνοντάς του κίτρινη κάρτα για θέατρο.Η απόφαση είχε καθοριστική σημασία, καθώς ο Ελβετός επιθετικός είχε ήδη δεχθεί μία κίτρινη κάρτα νωρίτερα στο παιχνίδι. Έτσι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, πρόκειται για μόλις την τέταρτη περίπτωση στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων όπου ποδοσφαιριστής αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη φάση μία από τις πιο πολυσυζητημένες του τουρνουά.