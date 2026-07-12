Οι 3 φάσεις στα Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία που συζητήθηκαν: Η spidercam, το φάουλ του Χάαλαντ και η αποβολή για θέατρο μέσω VAR
Οι 3 φάσεις στα Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία που συζητήθηκαν: Η spidercam, το φάουλ του Χάαλαντ και η αποβολή για θέατρο μέσω VAR
Οι διαιτητικές αποφάσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο - Τι συνέβη στα γήπεδα και πώς έχουν εξελιχθεί οι αντιδράσεις
Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν άφησαν πίσω τους μόνο σπουδαία παιχνίδια και προκρίσεις, αλλά και τρεις φάσεις που εξακολουθούν να προκαλούν έντονες συζητήσεις. Από τις διαμαρτυρίες της Νορβηγίας για την πορεία της μπάλας στο πρώτο γκολ της Αγγλίας, μέχρι το ακυρωθέν γκολ του Χέγκεμ λόγω φάουλ του Έρλινγκ Χάαλαντ και την πρωτοφανή αποβολή Ελβετού παίκτη για θέατρο μετά από παρέμβαση του VAR, οι διαιτητικές αποφάσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο.
Για το περιστατικό διαμαρτυρήθηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν.
«Είπε ότι δεν το είδε ο ίδιος και ότι δεν έλαβε κανένα μήνυμα ότι αυτό πράγματι συνέβη», δήλωσε ο Σόλμπακεν. «Εφόσον η FIFA λέει ότι δεν υπήρξε επαφή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Αλλά η μπάλα έπεσε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο, οπότε έπεσε. Όλοι είδαν τι συνέβη. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι έπεσε. Ήταν ένα παράξενο περιστατικό».
Η FIFA, πάντως, απάντησε ότι οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν καμία επαφή με το εναέριο καλώδιο.
«Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2' απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας στη συνδεδεμένη μπάλα (Connected Ball) δεν κατέγραψε καμία κορύφωση στον «καρδιακό παλμό της μπάλας» όσο αυτή βρισκόταν στον αέρα. Επομένως, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η μπάλα ακούμπησε το εναέριο καλώδιο και ότι αυτό επηρέασε την πορεία της».
Ο Γάλλος διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν έκρινε ότι είχε προηγηθεί φάουλ του Έρλινγκ Χάαλαντ πάνω στον Έλιοτ Άντρεσον κατά την εξέλιξη της φάσης, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το τέρμα.
Οι διαμαρτυρίες για τη spidercam στο Αγγλία - ΝορβηγίαΗ πρώτη φάση που προκάλεσε αντιδράσεις σημειώθηκε στο παιχνίδι της Αγγλίας με τη Νορβηγία. Οι Νορβηγοί υποστήριξαν ότι πριν από το πρώτο γκολ των Άγγλων η μπάλα ακούμπησε το καλώδιο της spidercam ενώ βρισκόταν στον αέρα, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, επηρέασε την πορεία της.
Για το περιστατικό διαμαρτυρήθηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν.
«Είπε ότι δεν το είδε ο ίδιος και ότι δεν έλαβε κανένα μήνυμα ότι αυτό πράγματι συνέβη», δήλωσε ο Σόλμπακεν. «Εφόσον η FIFA λέει ότι δεν υπήρξε επαφή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Αλλά η μπάλα έπεσε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο, οπότε έπεσε. Όλοι είδαν τι συνέβη. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι έπεσε. Ήταν ένα παράξενο περιστατικό».
Η FIFA, πάντως, απάντησε ότι οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν καμία επαφή με το εναέριο καλώδιο.
«Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2' απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας στη συνδεδεμένη μπάλα (Connected Ball) δεν κατέγραψε καμία κορύφωση στον «καρδιακό παλμό της μπάλας» όσο αυτή βρισκόταν στον αέρα. Επομένως, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η μπάλα ακούμπησε το εναέριο καλώδιο και ότι αυτό επηρέασε την πορεία της».
Το ακυρωθέν γκολ και οι αιχμές του πατέρα του ΧάαλαντΟι Νορβηγοί διαμαρτυρήθηκαν και για τη φάση του 55ου λεπτού, όταν ο Χέγκεμ σκόραρε για το 2-1, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR.
Ο Γάλλος διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν έκρινε ότι είχε προηγηθεί φάουλ του Έρλινγκ Χάαλαντ πάνω στον Έλιοτ Άντρεσον κατά την εξέλιξη της φάσης, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το τέρμα.
Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης ο πατέρας του Νορβηγού επιθετικού, Άλφι-Ίνγκε Χάαλαντ, άφησε αιχμές για τη διαιτησία μέσω αναρτήσεων στο X.
«Συγχαρητήρια στον Μπέλινγκχαμ και τον διαιτητή», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλη τοποθέτησή του υποστήριξε ότι οι Νορβηγοί «έκλεψαν» στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Στο 72ο λεπτό, μετά από παρέμβαση του VAR για μαρκάρισμα του Παρέδες πάνω στον Εμπολό, ο Πορτογάλος διαιτητής Ζοάο Πινέιρο κλήθηκε να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ.
Αρχικά είχε καταλογίσει φάουλ υπέρ της Ελβετίας και είχε δείξει κίτρινη κάρτα στον Παρέδες. Μετά το on field review, όμως, ανακάλεσε πλήρως την απόφασή του.
Ο Πινέιρο ακύρωσε τόσο το φάουλ όσο και την κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό μέσο και στη συνέχεια έκρινε ότι ο Εμπολό προσπάθησε να παραπλανήσει τον διαιτητή, δείχνοντάς του κίτρινη κάρτα για θέατρο.
Η απόφαση είχε καθοριστική σημασία, καθώς ο Ελβετός επιθετικός είχε ήδη δεχθεί μία κίτρινη κάρτα νωρίτερα στο παιχνίδι. Έτσι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, πρόκειται για μόλις την τέταρτη περίπτωση στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων όπου ποδοσφαιριστής αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη φάση μία από τις πιο πολυσυζητημένες του τουρνουά.
«Συγχαρητήρια στον Μπέλινγκχαμ και τον διαιτητή», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλη τοποθέτησή του υποστήριξε ότι οι Νορβηγοί «έκλεψαν» στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Η αποβολή για θέατρο που άλλαξε το Αργεντινή - ΕλβετίαΗ τρίτη φάση που συζητήθηκε έντονα προήλθε από τον προημιτελικό της Αργεντινής με την Ελβετία.
Στο 72ο λεπτό, μετά από παρέμβαση του VAR για μαρκάρισμα του Παρέδες πάνω στον Εμπολό, ο Πορτογάλος διαιτητής Ζοάο Πινέιρο κλήθηκε να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ.
Αρχικά είχε καταλογίσει φάουλ υπέρ της Ελβετίας και είχε δείξει κίτρινη κάρτα στον Παρέδες. Μετά το on field review, όμως, ανακάλεσε πλήρως την απόφασή του.
Ο Πινέιρο ακύρωσε τόσο το φάουλ όσο και την κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό μέσο και στη συνέχεια έκρινε ότι ο Εμπολό προσπάθησε να παραπλανήσει τον διαιτητή, δείχνοντάς του κίτρινη κάρτα για θέατρο.
Η απόφαση είχε καθοριστική σημασία, καθώς ο Ελβετός επιθετικός είχε ήδη δεχθεί μία κίτρινη κάρτα νωρίτερα στο παιχνίδι. Έτσι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, πρόκειται για μόλις την τέταρτη περίπτωση στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων όπου ποδοσφαιριστής αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη φάση μία από τις πιο πολυσυζητημένες του τουρνουά.
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