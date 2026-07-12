Κατεσβέσθη η φωτιά στην Ακτή Νηρέως στην Εύβοια
Κατεσβέσθη η φωτιά στην Ακτή Νηρέως στην Εύβοια
Η πυρκαγιά έκαψε σε χαμηλή βλάστηση - Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο και η κατάσβεσή της ήταν άμεση
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) στην Εύβοια σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ακτή Νηρέως, έξω από το Αλιβέρι στην Εύβοια και έκαψε χαμηλή βλάστηση.
Άμεσα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για την κατάσβεσή της. Η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο αλλά πυροσβεστικές δυνάμεις κατόρθωσαν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο σε 15 λεπτά.
Στην κατάσβεση επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Δημάς μιλώντας στο evima δήλωσε πως έστειλε στο σημείο και υδροφόρες του Δήμου.
Δείτε βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες:
Άμεσα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για την κατάσβεσή της. Η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο αλλά πυροσβεστικές δυνάμεις κατόρθωσαν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο σε 15 λεπτά.
Στην κατάσβεση επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Δημάς μιλώντας στο evima δήλωσε πως έστειλε στο σημείο και υδροφόρες του Δήμου.
Δείτε βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες:
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