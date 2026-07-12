Κατεσβέσθη η φωτιά στην Ακτή Νηρέως στην Εύβοια
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Κατεσβέσθη η φωτιά στην Ακτή Νηρέως στην Εύβοια

Η πυρκαγιά έκαψε σε χαμηλή βλάστηση - Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο και η κατάσβεσή της ήταν άμεση

Κατεσβέσθη η φωτιά στην Ακτή Νηρέως στην Εύβοια
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) στην Εύβοια σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.  Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ακτή Νηρέως, έξω από το Αλιβέρι στην Εύβοια και έκαψε χαμηλή βλάστηση.

Άμεσα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για την κατάσβεσή της.  Η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες.  Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο αλλά πυροσβεστικές δυνάμεις κατόρθωσαν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο σε 15 λεπτά.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Δημάς μιλώντας στο evima  δήλωσε πως έστειλε στο σημείο και υδροφόρες του Δήμου.

Δείτε βίντεο:



Δείτε φωτογραφίες:

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UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

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