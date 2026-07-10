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Δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά στον 76χρονο για τη φωτιά στο «Σισμανόγλειο»
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυρκαγιά Σισμανόγλειο Νοσοκομείο

Δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά στον 76χρονο για τη φωτιά στο «Σισμανόγλειο»

Παρά τον αρχικό ισχυρισμό ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος από τσιγάρο, στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες

Δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά στον 76χρονο για τη φωτιά στο «Σισμανόγλειο»
Βασιλική Κόκκαλη
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Στην άσκηση ποινικής δίωξης για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά σε βάρος του 76χρονου για τη φωτιά στο «Σισμανόγλειο», προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Αρχικά ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε ισχυριστεί ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο, στη συνέχεια όμως άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες.

Μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ο ηλικιωμένος έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Τελικά εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους ερευνητές της ΔΑΕΕ ανέφερε πως δεν εμπλέκεται στο περιστατικό. Στη συνέχεια έκανε λόγο για λάθος και τελικά ομολόγησε εμπρησμό.
Βασιλική Κόκκαλη
7 ΣΧΟΛΙΑ

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