Τέσσερις συλλήψεις οδηγών ταξί στο λιμάνι του Λαυρίου για υπερχρέωση επιβατών, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξί Λάυριο Λιμάνι οδηγοί ταξί

Τέσσερις συλλήψεις οδηγών ταξί στο λιμάνι του Λαυρίου για υπερχρέωση επιβατών, δείτε βίντεο

Οι οδηγοί εισέπραξαν ποσά σημαντικά υψηλότερα από τα προβλεπόμενα κόμιστρα

Τέσσερις συλλήψεις οδηγών ταξί στο λιμάνι του Λαυρίου για υπερχρέωση επιβατών, δείτε βίντεο
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Τέσσερις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι του Λαυρίου από την αστυνομία για υπερχρέωση των επιβατών τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις από τους κατηγορούμενους οδηγούς ταξί χρέωσαν επιβάτες που πραγματοποίησαν το δρομολόγιο «Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης» μετ' επιστροφής με 200 ευρώ, αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ.

Σε ξεχωριστή περίπτωση, ένας ακόμη οδηγός φέρεται να εισέπραξε 12 ευρώ για τη διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου», μήκους μόλις 1,5 χιλιομέτρου, ενώ το προβλεπόμενο κόμιστρο ανερχόταν σε 4 ευρώ.

Συνελήφθησαν -4- οδηγοί ταξί που εισέπραξαν υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες στο λιμάνι του Λαυρίου


Σε βάρος των τεσσάρων οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ παράλληλα τους βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), ενώ πρόκειται για οδηγούς ταξί ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

Τέσσερις συλλήψεις οδηγών ταξί στο λιμάνι του Λαυρίου για υπερχρέωση επιβατών, δείτε βίντεο
Τέσσερις συλλήψεις οδηγών ταξί στο λιμάνι του Λαυρίου για υπερχρέωση επιβατών, δείτε βίντεο
27 ΣΧΟΛΙΑ

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