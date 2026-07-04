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Μύκονος: Συνελήφθη οδηγός ταξί για υπερχρέωση πελατών, κλιμακώνονται οι έλεγχοι και στα υπόλοιπα νησιά
Μύκονος: Συνελήφθη οδηγός ταξί για υπερχρέωση πελατών, κλιμακώνονται οι έλεγχοι και στα υπόλοιπα νησιά
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό που ζητήθηκε από τους επιβάτες έφθανε περίπου στο διπλάσιο της νόμιμης χρέωσης
Στη σύλληψη ενός 52χρονου ημεδαπού οδηγού ταξί προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής (3/7) οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την προστασία των επισκεπτών και την τήρηση της νομοθεσίας στις μεταφορές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 52χρονος κατηγορείται ότι εισέπραξε από πελάτες που μετέφερε με δημόσιας χρήσης επιβατικό (Δ.Χ.Ε.) αυτοκίνητο, κόμιστρο πολύ μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο.
Πληροφορίες που συγκέντρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν ότι το ποσό που ζητήθηκε από τους επιβάτες έφθανε περίπου στο διπλάσιο της νόμιμης χρέωσης, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και στη σύλληψη του οδηγού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών αναμένεται να επεκταθούν το προσεχές διάστημα και στα υπόλοιπα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπου η αυξημένη τουριστική κίνηση καθιστά αναγκαία την εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση της νομιμότητας στις μεταφορές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 52χρονος κατηγορείται ότι εισέπραξε από πελάτες που μετέφερε με δημόσιας χρήσης επιβατικό (Δ.Χ.Ε.) αυτοκίνητο, κόμιστρο πολύ μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο.
Πληροφορίες που συγκέντρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν ότι το ποσό που ζητήθηκε από τους επιβάτες έφθανε περίπου στο διπλάσιο της νόμιμης χρέωσης, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και στη σύλληψη του οδηγού.
Κλιμακώνονται οι έλεγχοι και στα υπόλοιπα νησιάΗ υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε τουριστικές περιοχές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας και την προστασία των καταναλωτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών αναμένεται να επεκταθούν το προσεχές διάστημα και στα υπόλοιπα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπου η αυξημένη τουριστική κίνηση καθιστά αναγκαία την εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση της νομιμότητας στις μεταφορές.
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