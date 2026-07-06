Οδηγός ταξί κατέβασε τους πελάτες και έφυγε με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ για να μην δουν τις πινακίδες του, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΑΤΑ Ταξί Καταγγελία

Οδηγός ταξί κατέβασε τους πελάτες και έφυγε με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ για να μην δουν τις πινακίδες του, δείτε βίντεο

Οι νεαροί που έκαναν την καταγγελία έχουν καταγράψει στο κινητό τους τηλέφωνο όλον τον διάλογο με τον επαγγελματία - Αναμένεται ανακοίνωση από το ΣΑΤΑ

Οδηγός ταξί κατέβασε τους πελάτες και έφυγε με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ για να μην δουν τις πινακίδες του, δείτε βίντεο
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Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθαν δύο νεαροί οι οποίοι ήθελαν να μετακινηθούν με ταξί από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού προς τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, οι δυο νεαροί επιβιβάστηκαν σε ταξί στα ΚΤΕΛ του Κηφισού και ενημέρωσαν τον οδηγό πως θέλουν να πάνε στον Πειραιά.

Εκείνος, όπως ανέφεραν οι νεαροί στην καταγγελία τους, χωρίς να ενεργοποιήσει το ταξίμετρο, τους είπε πως για την συγκεκριμένη διαδρομή θα τους χρεώσει 40 ευρώ.

Οι δύο νεαροί το δέχθηκαν και εκεί ξεκίνησαν όλα.

Αφού ξεκίνησαν για τον Πειραιά και με την κίνηση να είναι αυξημένη λόγω της μεσημεριανής ώρας, ο οδηγός ταξί τούς ενημέρωσε εκ νέου πως τελικά θα τους χρεώσει 80 ευρώ για την συγκεκριμένη διαδρομή καθώς λόγω της δικής τους κούρσας χάνει άλλες διαδρομές.

Οι δυο νεαροί αντέδρασαν και του είπαν πως αυτό δεν γίνεται και πως δεν έχει ενεργοποιήσει καν το ταξίμετρο. Τότε, ο οδηγός, σύμφωνα με την καταγγελία, τους είπε πως «εδώ κάνω κουμάντο εγώ».

Παρά την αντίδραση του οδηγού, οι δύο νεαροί αρνήθηκαν να πληρώσουν 80 ευρώ και του είπαν πως είναι πάρα πολλά τα χρήματα που τους ζητάει. Ο επαγγελματίας τότε, τους κατέβασε από το ταξί και αποχώρησε, όπως φαίνεται και στο βίντεο, με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ ώστε οι δυο νεαροί να μην δουν και καταγράψουν την πινακίδα του και να γλιτώσει τυχόν κυρώσεις λόγω της πράξης τους.


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Οι δύο νεαροί έχουν βιντεοσκοπήσει όλο τον διάλογο με τον επαγγελματία οδηγό ταξί χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό του.

Το ΣΑΤΑ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση για το συγκεκριμένο περιστατικό.
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