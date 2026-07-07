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Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη είναι από το πρωί της Τρίτης (7/7) η κίνηση στους δρόμους της Αττικής

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (7/7).

Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματα

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά


Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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