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Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Αυξημένη είναι από το πρωί της Τρίτης (7/7) η κίνηση στους δρόμους της Αττικής
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (7/7).
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματαΣυγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
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