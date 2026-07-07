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Φωτιά στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

1.050.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου από το protothema.gr
ΕΛΛΑΔΑ

1.050.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου από το protothema.gr

Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης

1.050.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου από το protothema.gr
1.050.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:

Μοναδικοί χρήστες: 1.050.000

Από κινητό: 64%
Από υπολογιστή: 35%
Από tablet: 1%

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

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