«Θα άφηνα το παιδί μου ορφανό»: Άγρια επίθεση με μπουκάλι σε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Λαμία για μια θέση πάρκινγκ

Η επιχειρηματίας καταγγέλλει ότι περίπου στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής μια άλλη γυναίκα εμφανίστηκε στο κατάστημα και της ζήτησε χρήματα για τη στάθμευση των οχημάτων