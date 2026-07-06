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«Θα άφηνα το παιδί μου ορφανό»: Άγρια επίθεση με μπουκάλι σε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Λαμία για μια θέση πάρκινγκ
«Θα άφηνα το παιδί μου ορφανό»: Άγρια επίθεση με μπουκάλι σε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Λαμία για μια θέση πάρκινγκ
Η επιχειρηματίας καταγγέλλει ότι περίπου στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής μια άλλη γυναίκα εμφανίστηκε στο κατάστημα και της ζήτησε χρήματα για τη στάθμευση των οχημάτων
Σε μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία προχώρησε μια ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Λαμία, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση από άλλη γυναίκα μέσα στο κατάστημά της, το πρωί της περασμένης Κυριακής. «Θα άφηνα το παιδί μου ορφανό», είπε μεταξύ άλλων μετά το περιστατικό.
Όπως αναφέρει το LamiaNow.gr, πίσω από το περιστατικό βρίσκονται οικονομικές διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση θέσεων στάθμευσης από οχήματα. Όπως υποστηρίζει, είχε ήδη καταβάλει το τελευταίο χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε στη δική της αναλογία και είχε ενημερώσει σχετικά την άλλη πλευρά, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε πλέον καμία οικονομική εκκρεμότητα από μέρους της.
Η επιχειρηματίας καταγγέλλει ότι περίπου στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής η άλλη γυναίκα εμφανίστηκε στο κατάστημα και της ζήτησε χρήματα για τη στάθμευση των οχημάτων. Όπως αναφέρει, της απάντησε ότι είχε ήδη καταβάλει το ποσό που, σύμφωνα με την ίδια, της αναλογούσε.
Κατά την περιγραφή της καταγγέλλουσας, η γυναίκα αποχώρησε προσωρινά, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε και εισήλθε εκ νέου στο κατάστημα. Η ιδιοκτήτρια υποστηρίζει ότι, ενώ καθόταν σε τραπεζάκι και συνομιλούσε τηλεφωνικά με την ανήλικη κόρη της, η γυναίκα κινήθηκε προς το μέρος της, την άρπαξε αιφνιδιαστικά από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά και να την εξυβρίζει.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ άρχισε να φωνάζει καλώντας σε βοήθεια και ζητώντας να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Κατά την καταγγελία της, κατάφερε να βγει από το κατάστημα, ωστόσο η γυναίκα φέρεται να πήρε ένα πλαστικό μπουκάλι κρασί από το μίνι μάρκετ και να τη χτύπησε στον αυχένα.
Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι η γυναίκα την οποία καταγγέλλει προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος, πετώντας προϊόντα στο πάτωμα, ανοίγοντας μπουκάλια κρασιού και προκαλώντας φθορές σε συσκευές και αντικείμενα.
Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος καταγγέλλει, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της. Όπως αναφέρει, η γυναίκα αποχώρησε, αλλά πέρασε ξανά λίγη ώρα αργότερα, σταμάτησε μπροστά από το μίνι μάρκετ και επανέλαβε τις απειλές.
Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε τρεις μάρτυρες, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, δήλωσαν πρόθυμοι να καταθέσουν για όσα αντιλήφθηκαν. Όπως αναφέρει, κάλεσε το «100» και αστυνομικοί έφθασαν περίπου 20 λεπτά αργότερα, καταγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κατάστημα.
Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα όπως δηλώνει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όπως σημειώνει μάλιστα, φέρει τραύματα στο κεφάλι και στον αυχένα, ενώ αντιμετωπίζει και πρόβλημα όρασης από το ένα μάτι. Σημείωσε μάλιστα πως ότι επρόκειτο να εξεταστεί εκ νέου από γιατρούς και ότι ενδεχομένως να χρειαζόταν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Λάρισας.
Η ίδια ισχυρίζεται ακόμη ότι, από το τράβηγμα, ξεριζώθηκε τμήμα των μαλλιών της και ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τούφα μαλλιών στο πάτωμα του καταστήματος.
«Αν το μπουκάλι ήταν γυάλινο, σήμερα θα άφηνα το παιδί μου ορφανό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ιδιοκτήτρια αναφέρει ότι έχει ήδη προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης σε βάρος της γυναίκας, περιγράφοντας στις αστυνομικές αρχές, μεταξύ άλλων, σωματική επίθεση, εξύβριση, απειλές και πρόκληση φθορών.
Όπως αναφέρει το LamiaNow.gr, πίσω από το περιστατικό βρίσκονται οικονομικές διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση θέσεων στάθμευσης από οχήματα. Όπως υποστηρίζει, είχε ήδη καταβάλει το τελευταίο χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε στη δική της αναλογία και είχε ενημερώσει σχετικά την άλλη πλευρά, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε πλέον καμία οικονομική εκκρεμότητα από μέρους της.
Η επιχειρηματίας καταγγέλλει ότι περίπου στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής η άλλη γυναίκα εμφανίστηκε στο κατάστημα και της ζήτησε χρήματα για τη στάθμευση των οχημάτων. Όπως αναφέρει, της απάντησε ότι είχε ήδη καταβάλει το ποσό που, σύμφωνα με την ίδια, της αναλογούσε.
Η καταγγελία για την επίθεση
Κατά την περιγραφή της καταγγέλλουσας, η γυναίκα αποχώρησε προσωρινά, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε και εισήλθε εκ νέου στο κατάστημα. Η ιδιοκτήτρια υποστηρίζει ότι, ενώ καθόταν σε τραπεζάκι και συνομιλούσε τηλεφωνικά με την ανήλικη κόρη της, η γυναίκα κινήθηκε προς το μέρος της, την άρπαξε αιφνιδιαστικά από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά και να την εξυβρίζει.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ άρχισε να φωνάζει καλώντας σε βοήθεια και ζητώντας να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Κατά την καταγγελία της, κατάφερε να βγει από το κατάστημα, ωστόσο η γυναίκα φέρεται να πήρε ένα πλαστικό μπουκάλι κρασί από το μίνι μάρκετ και να τη χτύπησε στον αυχένα.
Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι η γυναίκα την οποία καταγγέλλει προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος, πετώντας προϊόντα στο πάτωμα, ανοίγοντας μπουκάλια κρασιού και προκαλώντας φθορές σε συσκευές και αντικείμενα.
Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος καταγγέλλει, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της. Όπως αναφέρει, η γυναίκα αποχώρησε, αλλά πέρασε ξανά λίγη ώρα αργότερα, σταμάτησε μπροστά από το μίνι μάρκετ και επανέλαβε τις απειλές.
Δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της
Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε τρεις μάρτυρες, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, δήλωσαν πρόθυμοι να καταθέσουν για όσα αντιλήφθηκαν. Όπως αναφέρει, κάλεσε το «100» και αστυνομικοί έφθασαν περίπου 20 λεπτά αργότερα, καταγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κατάστημα.
Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα όπως δηλώνει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όπως σημειώνει μάλιστα, φέρει τραύματα στο κεφάλι και στον αυχένα, ενώ αντιμετωπίζει και πρόβλημα όρασης από το ένα μάτι. Σημείωσε μάλιστα πως ότι επρόκειτο να εξεταστεί εκ νέου από γιατρούς και ότι ενδεχομένως να χρειαζόταν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Λάρισας.
«Μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο»
Η ίδια ισχυρίζεται ακόμη ότι, από το τράβηγμα, ξεριζώθηκε τμήμα των μαλλιών της και ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τούφα μαλλιών στο πάτωμα του καταστήματος.
«Αν το μπουκάλι ήταν γυάλινο, σήμερα θα άφηνα το παιδί μου ορφανό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ιδιοκτήτρια αναφέρει ότι έχει ήδη προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης σε βάρος της γυναίκας, περιγράφοντας στις αστυνομικές αρχές, μεταξύ άλλων, σωματική επίθεση, εξύβριση, απειλές και πρόκληση φθορών.
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