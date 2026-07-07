Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες από τις ακραίες βροχοπτώσεις

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ αγνοούνται στην Γκουαγκσί (νότια), όπου σημειώθηκαν ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες

και όπου πάνω από 50.000 πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, κατά τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να «γίνει το παν» στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται. Είναι «ανάγκη να γίνει το παν για να οργανωθούν επειγόντως επιχειρήσεις διάσωσης, να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να στεγαστούν οι πληγέντες, καθώς και να γίνουν αποτελεσματικά έργα πρόληψης», τόνισε, σύμφωνα με τη CCTV.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ένταση και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα προοδευτικά θα χειροτερεύει, καθώς ο πλανήτης υπερθερμαίνεται εξαιτίας των εκπομπών αερίων που οφείλονται στην καύση ορυκτών καυσίμων.

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