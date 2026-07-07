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Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες από τις ακραίες βροχοπτώσεις
Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες από τις ακραίες βροχοπτώσεις
Δεκάδες χιλιάδες πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους - Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να «γίνει το παν» στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται
Οι καταιγίδες και οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τομείς της Κίνας προκάλεσαν τουλάχιστον 15 θανάτους και εκατοντάδες τραυματισμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων τον οποίο μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Στη Χουμπέι (κεντρικά), η οποία επλήγη από «καταιγίδες και σφοδρούς ανέμους», οι αρχές έκαναν λόγο για 11 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ αγνοούνται στην Γκουαγκσί (νότια), όπου σημειώθηκαν ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες και όπου πάνω από 50.000 πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, κατά τη δημόσια τηλεόραση CCTV.
Οι λεγόμενες φυσικές καταστροφές του είδους είναι τραγικά συχνές στην Κίνα, ειδικά το καλοκαίρι, όταν κάποιες περιοχές της πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ άλλες ασφυκτιούν εξαιτίας κυμάτων καύσωνα.
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να «γίνει το παν» στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται. Είναι «ανάγκη να γίνει το παν για να οργανωθούν επειγόντως επιχειρήσεις διάσωσης, να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να στεγαστούν οι πληγέντες, καθώς και να γίνουν αποτελεσματικά έργα πρόληψης», τόνισε, σύμφωνα με τη CCTV.
Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ένταση και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα προοδευτικά θα χειροτερεύει, καθώς ο πλανήτης υπερθερμαίνεται εξαιτίας των εκπομπών αερίων που οφείλονται στην καύση ορυκτών καυσίμων.
Η Κίνα είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη Γη· ωστόσο η δεύτερη οικονομία του κόσμου βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κι εκφράζει τη φιλοδοξία να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα ως το 2060.
Στη Χουμπέι (κεντρικά), η οποία επλήγη από «καταιγίδες και σφοδρούς ανέμους», οι αρχές έκαναν λόγο για 11 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.
NOW: A devastating situation is unfolding as Liulan Reservoir collapses following heavy rainfall from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China. pic.twitter.com/vyuQn5nuyl— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ αγνοούνται στην Γκουαγκσί (νότια), όπου σημειώθηκαν ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες και όπου πάνω από 50.000 πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, κατά τη δημόσια τηλεόραση CCTV.
Οι λεγόμενες φυσικές καταστροφές του είδους είναι τραγικά συχνές στην Κίνα, ειδικά το καλοκαίρι, όταν κάποιες περιοχές της πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ άλλες ασφυκτιούν εξαιτίας κυμάτων καύσωνα.
🇨🇳 Heavy rains in July have caused massive flooding in the Chinese city of Nanning, with a population of 9 million pic.twitter.com/bwhEp2qVIh— Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2026
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να «γίνει το παν» στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται. Είναι «ανάγκη να γίνει το παν για να οργανωθούν επειγόντως επιχειρήσεις διάσωσης, να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να στεγαστούν οι πληγέντες, καθώς και να γίνουν αποτελεσματικά έργα πρόληψης», τόνισε, σύμφωνα με τη CCTV.
Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ένταση και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα προοδευτικά θα χειροτερεύει, καθώς ο πλανήτης υπερθερμαίνεται εξαιτίας των εκπομπών αερίων που οφείλονται στην καύση ορυκτών καυσίμων.
Η Κίνα είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη Γη· ωστόσο η δεύτερη οικονομία του κόσμου βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κι εκφράζει τη φιλοδοξία να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα ως το 2060.
A family desperately calls for help today as severe flooding triggered by Typhoon Maysak inundates Hengzhou in Nanning, Guangxi, China. pic.twitter.com/k6LZzBQBH7— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026
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