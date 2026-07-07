Το Δημόσιο σταματά να διεκδικεί αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει, η ρύθμιση που λύνει γόρδιο δεσμό δεκαετιών

Εγκύκλιος του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζει ποιες περιπτώσεις καλύπτονται, ποια έγγραφα αρκούν για να αποδείξει ο πολίτης το δικαίωμά του και πώς θα κινηθεί η Διοίκηση, ώστε να μην ξαναβρεθεί κανείς αντιμέτωπος με το ίδιο το κράτος για τη δική του γη