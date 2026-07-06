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Συνελήφθη 38χρονος που είχε εργαστήριο κάνναβης στο υπόγειο του σπιτιού του στο Καπανδρίτι, δείτε βίντεο
Συνελήφθη 38χρονος που είχε εργαστήριο κάνναβης στο υπόγειο του σπιτιού του στο Καπανδρίτι, δείτε βίντεο
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 10 δενδρύλλια κάνναβης και 1,2 κιλά κάνναβης
Στη σύλληψη ενός 38χρονου, ο οποίος είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης (skunk) στο σπίτι του, στο Καπανδρίτι, προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (6/7) η Αστυνομία.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 38χρονου στην καλλιέργεια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας και στη διακίνηση ναρκωτικών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του 38χρονου, εντοπίστηκε, σε υπόγειο χώρο, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο – φυτώριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, μέσω της υδροπονικής μεθόδου, με τεχνητό φωτισμό και τις απαραίτητες τεχνικές συνθήκες.
Μετά από έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- 10 δενδρύλλια κάνναβης,
- Εξοπλισμός εργαστηρίου,
- 850 ευρώ,
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- ένα κινητό.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 38χρονου στην καλλιέργεια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας και στη διακίνηση ναρκωτικών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του 38χρονου, εντοπίστηκε, σε υπόγειο χώρο, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο – φυτώριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, μέσω της υδροπονικής μεθόδου, με τεχνητό φωτισμό και τις απαραίτητες τεχνικές συνθήκες.
Μετά από έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- 10 δενδρύλλια κάνναβης,
- Εξοπλισμός εργαστηρίου,
- 850 ευρώ,
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- ένα κινητό.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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