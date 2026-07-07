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15χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τη βίασε 14χρονος και βιντεοσκόπησε την πράξη του
15χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τη βίασε 14χρονος και βιντεοσκόπησε την πράξη του
Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η 15χρονη, το περιστατικό έγινε τον Δεκέμβριο του 2025
Σοκ προκαλεί η υπόθεση που ερευνά η Αστυνομία της Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία που έκανε μια 15χρονη από την Αλβανία ότι βιάστηκε από ένα 14χρονο επίσης από την Αλβανία.
Μάλιστα, όπως κατήγγειλε η 15χρονη ο βιαστής της βιντεοσκοπούσε την πράξη του.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η 15χρονη, το περιστατικό έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, με τον 14χρονο να εξαναγκάζει την κοπέλα σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της.
Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., από το σπίτι του ανήλικου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά από εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.
Μάλιστα, όπως κατήγγειλε η 15χρονη ο βιαστής της βιντεοσκοπούσε την πράξη του.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η 15χρονη, το περιστατικό έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, με τον 14χρονο να εξαναγκάζει την κοπέλα σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της.
Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., από το σπίτι του ανήλικου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά από εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.
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