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Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε τα νέα ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, το σημείωμα και η ανθοδέσμη της 10χρονης θαυμάστριάς του
Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε τα νέα ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, το σημείωμα και η ανθοδέσμη της 10χρονης θαυμάστριάς του
«Αυτό το κορίτσι θα γίνει σπουδαίο, διότι βρήκε τον δρόμο η απώλεια και ο πόνος να μην την καταβάλει αλλά μπόρεσε να συνεχίσει. Τη θαυμάζω και έχει τον σεβασμό μου», τόνισε ο υτουργός Υγείας
Τα νέα ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου εγκαινίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, κ. Βιλδιρίδου. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο Χ, μία σκηνή που ξεχώρισε ήταν η στιγμή που ένα 10χρονο κοριτσάκι του χάρισε μία ανθοδέσμη και ένα σημείωμα σε ένα φύλλο χαρτί, το περιεχόμενο του οποίου μοιράστηκε στο διαδίκτυο.
Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως ένιωσε χαρά και ικανοποίηση για τα πολλά καλά λόγια που άκουσε από τους παριστάμενους στην εκδήλωση, ενώ πρόσθεσε πως «προσπαθούμε να βρούμε επιπλέον ιατρούς διότι έχουμε ακόμη προβλήματα στο Νοσοκομείο αυτό».
Το σημείωμα της 10χρονης Άννας-Μαρίας στον υπουργό Υγείας:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ονομάζομαι Άννα Μαρία Φίλη και είμαι 10 ετών. Ήθελα πολύ να σας συναντήσω σήμερα για να σας προσφέρω αυτή την ανθοδέσμη και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Πέρυσι, ακριβώς την ίδια εποχή, η ζωή μου άλλαξε ξαφνικά και πολύ δύσκολα. Έχασα τον μπαμπά μου από ανακοπή καρδιάς. Ένιωθα πολύ μόνη και λυπημένη μέχρι που η μητέρα μου, μου έδειξε μια συνέντευξή σας. Όταν σας άκουσα να μιλάτε για τον δικό σας πατέρα που έφυγε ξαφνικά, για τη φροντίδα της μητέρας σας, την οικογενειακή επιχείρηση που αναλάβατε και για το πώς καταφέρατε να μείνετε δυνατός, ένιωσα ότι με καταλαβαίνετε.
Η ιστορία σας μου έδωσε τεράστια δύναμη. Μου έδειξε ότι ακόμα και μετά από μια τόσο μεγάλη απώλεια μπορούμε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε τα όνειρά μας. Είστε το πρότυπό μου και αποτελείτε πηγή έμπνευσης για μένα!
Σας προσφέρω 3 τριαντάφυλλα. Είναι τα λουλούδια που μου χάριζε πάντα ο μπαμπάς μου. Επιπλέον, το 3 είναι ο αριθμός που φορούσε στη φανέλα του ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ο αριθμός της οικογένειάς μας. Ο μπαμπάς, η μαμά και εγώ.
Σας ευχαριστώ που μέσα από τη δική σας δύναμη, με βοηθήσατε να βρω κι εγώ τη δική μου.
Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως ένιωσε χαρά και ικανοποίηση για τα πολλά καλά λόγια που άκουσε από τους παριστάμενους στην εκδήλωση, ενώ πρόσθεσε πως «προσπαθούμε να βρούμε επιπλέον ιατρούς διότι έχουμε ακόμη προβλήματα στο Νοσοκομείο αυτό».
Με την Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας κ. Βιλδιρίδου εγκαινιάσαμε σήμερα άλλο ένα σπουδαίο έργο, τα νέα ΤΈΠ του Γ.Ν. Κορίνθου χρηματοδοτούμενα από το ΤΑΑ. Πέραν της χαράς και της ικανοποίησης για τα πολλά καλά λόγια που άκουσα από τους παρισταμένους, αλλά και την προσπάθεια μας να… pic.twitter.com/8N41A7dyYd— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 6, 2026
Το σημείωμα της 10χρονης Άννας-Μαρίας στον υπουργό Υγείας:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ονομάζομαι Άννα Μαρία Φίλη και είμαι 10 ετών. Ήθελα πολύ να σας συναντήσω σήμερα για να σας προσφέρω αυτή την ανθοδέσμη και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Πέρυσι, ακριβώς την ίδια εποχή, η ζωή μου άλλαξε ξαφνικά και πολύ δύσκολα. Έχασα τον μπαμπά μου από ανακοπή καρδιάς. Ένιωθα πολύ μόνη και λυπημένη μέχρι που η μητέρα μου, μου έδειξε μια συνέντευξή σας. Όταν σας άκουσα να μιλάτε για τον δικό σας πατέρα που έφυγε ξαφνικά, για τη φροντίδα της μητέρας σας, την οικογενειακή επιχείρηση που αναλάβατε και για το πώς καταφέρατε να μείνετε δυνατός, ένιωσα ότι με καταλαβαίνετε.
Η ιστορία σας μου έδωσε τεράστια δύναμη. Μου έδειξε ότι ακόμα και μετά από μια τόσο μεγάλη απώλεια μπορούμε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε τα όνειρά μας. Είστε το πρότυπό μου και αποτελείτε πηγή έμπνευσης για μένα!
Σας προσφέρω 3 τριαντάφυλλα. Είναι τα λουλούδια που μου χάριζε πάντα ο μπαμπάς μου. Επιπλέον, το 3 είναι ο αριθμός που φορούσε στη φανέλα του ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ο αριθμός της οικογένειάς μας. Ο μπαμπάς, η μαμά και εγώ.
Σας ευχαριστώ που μέσα από τη δική σας δύναμη, με βοηθήσατε να βρω κι εγώ τη δική μου.
Με πολύ σεβασμό και εκτίμηση,
Άννα Μαρία Φίλη».
«Αυτό το κορίτσι θα γίνει σπουδαίο, διότι βρήκε τον δρόμο η απώλεια και ο πόνος να μην την καταβάλει αλλά μπόρεσε να συνεχίσει. Τη θαυμάζω και έχει τον σεβασμό μου! Να τη χαίρεται η μητέρα της και να την καμαρώνει!»επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ υπογράμμισε πως «προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ!».
Άννα Μαρία Φίλη».
«Αυτό το κορίτσι θα γίνει σπουδαίο, διότι βρήκε τον δρόμο η απώλεια και ο πόνος να μην την καταβάλει αλλά μπόρεσε να συνεχίσει. Τη θαυμάζω και έχει τον σεβασμό μου! Να τη χαίρεται η μητέρα της και να την καμαρώνει!»επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ υπογράμμισε πως «προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ!».
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