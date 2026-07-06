Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε τα νέα ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, το σημείωμα και η ανθοδέσμη της 10χρονης θαυμάστριάς του

Με την Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας κ. Βιλδιρίδου εγκαινιάσαμε σήμερα άλλο ένα σπουδαίο έργο, τα νέα ΤΈΠ του Γ.Ν. Κορίνθου χρηματοδοτούμενα από το ΤΑΑ. Πέραν της χαράς και της ικανοποίησης για τα πολλά καλά λόγια που άκουσα από τους παρισταμένους, αλλά και την προσπάθεια μας να… pic.twitter.com/8N41A7dyYd

Με πολύ σεβασμό και εκτίμηση,Άννα Μαρία Φίλη».«Αυτό το κορίτσι θα γίνει σπουδαίο, διότι βρήκε τον δρόμο η απώλεια και ο πόνος να μην την καταβάλει αλλά μπόρεσε να συνεχίσει. Τη θαυμάζω και έχει τον σεβασμό μου! Να τη χαίρεται η μητέρα της και να την καμαρώνει!»επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ υπογράμμισε πως «προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ!».