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Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι από βεγγαλικά σε δεξίωση γάμου στη Μονεμβασιά, μία σύλληψη
Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι από βεγγαλικά σε δεξίωση γάμου στη Μονεμβασιά, μία σύλληψη
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, όταν ο εργαζόμενος επιχείρησε να ρίξει βεγγαλικά για τις ανάγκες γαμήλιας εκδήλωσης σε υπαίθριο ιδιωτικό κέντρο στον Άγιο Ιωάννη
Σοβαρός τραυματισμός ενός 25χρονου εργαζομένου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δεξίωσης γάμου στη Μονεμβασιά.
Όπως αναφέρει το anagnostis.org, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου, όταν ο εργαζόμενος επιχείρησε να ρίξει βεγγαλικά για τις ανάγκες γαμήλιας εκδήλωσης σε υπαίθριο ιδιωτικό κέντρο στον Άγιο Ιωάννη.
Τα βεγγαλικά χτύπησαν τον 25χρονο στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό μάτι. Ιδιωτικό αυτοκίνητο ανέλαβε τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Μολάων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, όμως, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Το περιστατικό κινητοποίησε και τις αστυνομικές Αρχές της περιοχής, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη της 46χρονης νόμιμης εκπροσώπου του χώρου εκδηλώσεων, η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερη.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Μολάων, το οποίο έχει αναλάβει και την προανάκριση. Η 46χρονη υπεύθυνη του καταστήματος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ρίψης βεγγαλικών, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.
Όπως αναφέρει το anagnostis.org, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου, όταν ο εργαζόμενος επιχείρησε να ρίξει βεγγαλικά για τις ανάγκες γαμήλιας εκδήλωσης σε υπαίθριο ιδιωτικό κέντρο στον Άγιο Ιωάννη.
Τα βεγγαλικά χτύπησαν τον 25χρονο στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό μάτι. Ιδιωτικό αυτοκίνητο ανέλαβε τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Μολάων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, όμως, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Το περιστατικό κινητοποίησε και τις αστυνομικές Αρχές της περιοχής, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη της 46χρονης νόμιμης εκπροσώπου του χώρου εκδηλώσεων, η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερη.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Μολάων, το οποίο έχει αναλάβει και την προανάκριση. Η 46χρονη υπεύθυνη του καταστήματος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ρίψης βεγγαλικών, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.
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