Έκθεση-καμπανάκι του ΟΗΕ για την Κύπρο: 166 στρατιωτικές παραβιάσεις και πυροβολισμοί κατά κυανόκρανων στη νεκρή ζώνη

Πυροβολισμοί πάνω από κυανόκρανους

Πύλα: Η πιο ευαίσθητη περιοχή

Αυλώνα και γεωργικές δραστηριότητες

Βαρώσια και περιορισμοί στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Θετική πολιτική κινητικότητα, αλλά δύσκολο πεδίο

Το πιο ανησυχητικό σημείο της έκθεσης αφορά τα περιστατικά μη εξουσιοδοτημένου κυνηγιού στη νεκρή ζώνη και ειδικά τη χρήση πυροβόλων όπλων κοντά σε προσωπικό και εγκαταστάσεις του ΟΗΕ.Σύμφωνα με την έκθεση, έως τις 31 Μαΐου είχαν καταγραφεί 33 περιστατικά κυνηγιού με χρήση πυροβόλων όπλων στη νεκρή ζώνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά σε κυανόκρανους και εγκαταστάσεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, όταν τρεις Ελληνοκύπριοι, σύμφωνα με την έκθεση, επέδειξαν εκφοβιστική συμπεριφορά και πυροβόλησαν πάνω από ειρηνευτές, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτηρίζει απαράδεκτες τις απειλές κατά των κυανόκρανων και καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να διερευνήσει το περιστατικό και να υπάρξει λογοδοσία.Η αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι δεν αφορά μια τυπική παραβίαση κανόνων πρόσβασης στη νεκρή ζώνη. Αφορά χρήση όπλων σε περιοχή όπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει εντολή να διατηρεί την τάξη και να αποτρέπει επεισόδια. Η εμπλοκή πολιτών, και μάλιστα ενόπλων, δημιουργεί πρόσθετο κίνδυνο, καθώς ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε ευρύτερη ένταση.Ιδιαίτερα αυστηρή είναι η έκθεση για το μικτό χωριό Πύλα. Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει ότι η κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας παραμένει «βαθιά ανησυχητική» και υπενθυμίζει ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να σέβονται την οριοθέτηση της νεκρής ζώνης από τα Ηνωμένα Έθνη, τη μόνη που αναγνωρίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας.Στην περιοχή, όπως σημειώνεται, καταγράφεται ανανεωμένη αμφισβήτηση της νεκρής ζώνης, κυρίως ως προς την πρόσβαση και τη χρήση γης. Η τουρκοκυπριακή «αστυνομία» επέβαλε από τις αρχές Φεβρουαρίου περιορισμούς πρόσβασης και συνέλαβε, για σύντομο διάστημα, έναν Ελληνοκύπριο.Οι εντάσεις κορυφώθηκαν στις 15 Απριλίου, όταν οι τουρκικές δυνάμεις συγκέντρωσαν φάλαγγα 15 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στη βόρεια γραμμή κατάπαυσης του πυρός και επάνδρωσαν κοντινό παρατηρητήριο με περίπου 20 στρατιώτες. Κατά τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης, η κατάσταση περιγραφόταν ως ήρεμη αλλά λεπτή.Η Πύλα παραμένει μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της Κύπρου, καθώς είναι μικτό χωριό εντός της νεκρής ζώνης, όπου συμβιώνουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Η παραμικρή αμφισβήτηση επί του εδάφους μπορεί να αποκτήσει πολιτική και στρατιωτική διάσταση.Σημείο τριβής καταγράφεται και στην περιοχή του χωριού Αυλώνα, όπου η γεωργική δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης επανήλθε ως πρόβλημα. Η έκθεση αναφέρει ότι οι τουρκικές δυνάμεις προωθήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις στη νεκρή ζώνη για να διαμαρτυρηθούν για δύο Ελληνοκύπριους γεωργούς, υποστηρίζοντας ότι καλλιεργούσαν πολύ κοντά στη βόρεια γραμμή κατάπαυσης του πυρός.Παράλληλα, οι τουρκικές δυνάμεις αμφισβήτησαν την οριοθέτηση της νεκρής ζώνης και παρενέβησαν όταν προσωπικό της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ζήτησε από Τουρκοκύπριους γεωργούς να αποχωρήσουν από περιοχή που καλλιεργούσαν χωρίς άδεια.Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει καταρτίσει εσωτερικό σχέδιο δράσης για τις επαναλαμβανόμενες εντάσεις που σχετίζονται με γεωργικές δραστηριότητες, με στόχο και την αντιμετώπιση παραπληροφόρησης και λανθασμένων αντιλήψεων στην περιοχή.Στην έκθεση επανέρχεται και το ζήτημα των Βαρωσίων (περίκλειστη περιοχή Αμμοχώστου). Ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση στην περιφραγμένη περιοχή και για την έλλειψη ανταπόκρισης στην έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για αναστροφή των ενεργειών που έγιναν μετά τη μερική επαναλειτουργία της πόλης τον Οκτώβριο του 2020.Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καταγράφει ανακαινίσεις, οδικά έργα, αύξηση καμερών κλειστού κυκλώματος, εμπορικές υπερπτήσεις με drones, καθώς και την προσθήκη τεσσάρων προκατασκευασμένων τσιμεντένιων θέσεων βολής στο σύστημα τάφρου και αναχώματος που κατασκεύασαν οι τουρκικές δυνάμεις νότια του δομημένου τμήματος των Βαρωσίων.Ο Γενικός Γραμματέας αποδοκιμάζει και τους περιορισμούς στην ελευθερία κινήσεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στα Βαρώσια, στα Στροβίλια και αλλού, υπενθυμίζοντας ότι η εντολή της αποστολής δεν περιορίζεται μόνο στη νεκρή ζώνη, αλλά εκτείνεται σε ολόκληρη την Κύπρο.Η έκθεση δεν αγνοεί τη θετική πολιτική κινητικότητα. Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει την πρόσφατη εμπλοκή των ηγετών στην πολιτική διαδικασία και σημειώνει ότι η συχνότητα των συναντήσεων κατά την περίοδο αναφοράς είναι ενθαρρυντική.Ωστόσο, η πραγματικότητα επί του εδάφους παραμένει προβληματική. Η στρατιωτική δραστηριότητα, οι παραβιάσεις, οι κατασκευές, η εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης, οι εντάσεις στην Πύλα και οι πυροβολισμοί κοντά σε ειρηνευτές δείχνουν ότι η νεκρή ζώνη δεν είναι απλώς μια γραμμή στον χάρτη, αλλά ένας χώρος όπου η ένταση μπορεί να αναζωπυρωθεί από λάθος υπολογισμό, πρόκληση ή ακόμη και από μια εγκληματική ή ανεύθυνη ενέργεια πολιτών.Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, την ίδια ώρα, αντιμετωπίζει περιορισμούς πόρων, που επηρεάζουν και τη δυνατότητά της να πραγματοποιεί πλήρη εναέρια επιτήρηση. Η έκθεση σημειώνει ότι τα ελικόπτερα παραμένουν κρίσιμα για την έγκαιρη ανίχνευση και επαλήθευση παραβιάσεων.Το μήνυμα του ΟΗΕ είναι σαφές, πως χωρίς συνεργασία των δύο πλευρών, χωρίς σεβασμό στην ακεραιότητα της νεκρής ζώνης και χωρίς πραγματική αποκλιμάκωση, η κατάσταση θα παραμείνει εύθραυστη και στην Κύπρο, η λέξη «εύθραυστη» δεν είναι περιγραφή, αλλά προειδοποίηση.