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41χρονη στη Θεσσαλονίκη πήγε να ξαφρίσει για δεύτερη φορά σούπερ μάρκετ και συνελήφθη
41χρονη στη Θεσσαλονίκη πήγε να ξαφρίσει για δεύτερη φορά σούπερ μάρκετ και συνελήφθη
Στην περιοχή Χαριλάου το σούπερ μάρκετ που είχε βάλει στο στόχαστρο η 41χρονη
«Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον τσακώσανε» λέει μια λαϊκή ρήση που ταιριάζει γάντι στην περίπτωση μιας 41χρονης από τη Θεσσαλονίκη που πήγε δυο φορές να κλέψει προϊόντα από τα ράφια του ίδιου σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Χαριλάου.
Η 41χρονη συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας πρωί όταν έκλεψε διάφορα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ πλην όμως έγινε αντιληπτή από τους υπαλλήλους οι οποίοι και ειδοποίησαν την Αστυνομία και συνελήφθη.
Η γυναίκα που πιάστηκε στα… πράσα, είχε κλέψει διάφορα προϊόντα αξίας 25 ευρώ ενώ όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα των Αστυνομικών, η 41χρονη είχε πάει στο ίδιο σούπερ μάρκετ λίγες μέρες νωρίτερα και είχε κλέψει και πάλι διάφορα προϊόντα αξίας 60 ευρώ.
Η 41χρονη συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας πρωί όταν έκλεψε διάφορα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ πλην όμως έγινε αντιληπτή από τους υπαλλήλους οι οποίοι και ειδοποίησαν την Αστυνομία και συνελήφθη.
Η γυναίκα που πιάστηκε στα… πράσα, είχε κλέψει διάφορα προϊόντα αξίας 25 ευρώ ενώ όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα των Αστυνομικών, η 41χρονη είχε πάει στο ίδιο σούπερ μάρκετ λίγες μέρες νωρίτερα και είχε κλέψει και πάλι διάφορα προϊόντα αξίας 60 ευρώ.
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