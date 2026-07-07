Προκαλεί η πολιτικός από την Παραγουάη με το ρατσιστικό σχόλιο για τον Εμπαπέ: Απαιτεί συγγνώμη επειδή την αποκάλεσε «αξιοθρήνητη και ανάξια»

Την αποδοκίμασε η κυβέρνηση της Παραγουάης

Τα προσβλητικά σχόλια και η οργισμένη απάντηση του Εμπαπέ

μετά τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε η Αμαρίγιο εις βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ, στο περιθώριο της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο.



Η οργισμένη απάντηση του Εμπαπέ

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026



Η αντίδραση της γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

Κατά τη διάρκεια του αγώνα φαινόταν η αλαζονική σου συμπεριφορά και η περιφρόνησή σου προς κάθε παίκτη, σαν να ήταν αποκρουστικοί. Και μάλιστα χωρίς να διστάσεις να πεις τη φράση «la concha de tu madre», μια εξαιρετικά προσβλητική και επιθετική έκφραση στη Λατινική Αμερική — και το γνωρίζεις.Τέλος, έδειξες περιφρόνηση και προς τον τερματοφύλακά μας. Αυτό δεν γίνεται. Ο σεβασμός μεταξύ αντιπάλων μετά από έναν αγώνα είναι σχεδόν ιερός, είτε στον πόλεμο είτε στην ειρήνη, είτε στην ήττα είτε στη νίκη. Δεν του έδωσες καν το χέρι και του φώναξες κατάμουτρα τη νίκη σου. Αυτά δεν γίνονται.Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έδειξες την περιφρόνησή σου, την αλαζονεία σου και την κακή σου ανατροφή.Εμένα αυτό με πλήγωσε. Πλήγωσε τη χώρα μου, και μάλιστα πολύ.Η Γαλλία θα έπρεπε να σου κάνει παρατήρηση, γιατί είναι μια χώρα ιπποτών, με αιώνες ιστορίας και πολιτισμού. Η Γαλλία θα έπρεπε να σε εγκαλέσει για τη συμπεριφορά σου.Οι αναρτήσεις μου γράφτηκαν εν βρασμώ ψυχής, με το αίμα μου να βράζει· αυτό το αίμα της μιγάδας, το όμορφο μείγμα ιθαγενούς και ισπανικού αίματος που κυλά στις φλέβες μου.Έγραψα αυτές τις αναρτήσεις αμέσως μετά τον αγώνα, όταν χλεύαζες αυτούς τους σπουδαίους Παραγουανούς ποδοσφαιριστές που πάλεψαν ισότιμα μέχρι το τελευταίο λεπτό.Αμέσως μετά όμως μετάνιωσα που χρησιμοποίησα τις ίδιες προσβολές που κι εγώ η ίδια δέχομαι. Κι εγώ έχω δεχθεί περιφρόνηση επειδή είμαι μιγάδα και Λατινοαμερικανή. Με έχουν αποκαλέσει με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.Μετάνιωσα και διέγραψα την ανάρτηση. Συνειδητοποίησα ότι αναπαρήγαγα συμπεριφορές που απεχθάνομαι και γι' αυτό την αφαίρεσα.Καταλαβαίνω ότι σε ενόχλησε, γιατί είναι ταπεινωτικό.Τώρα όμως απαιτώ κι εσύ να ανακαλέσεις όσα είπες και να μου ζητήσεις συγγνώμη.Ούτε εγώ ανέχομαι τη βία. Δεν με γνωρίζεις και δεν έχεις κανένα δικαίωμα να λες ότι ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΘΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΑΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ.Είμαι γερουσιάστρια της Δημοκρατίας της Παραγουάης, εκλεγμένη από τον λαό. Πριν από αυτό υπήρξα επίσης βουλευτής, επίσης εκλεγμένη. Χιλιάδες Παραγουανοί και Παραγουανές με ψήφισαν και με θεωρούν τη φωνή τους.Πρώτιστο καθήκον μου είναι να είμαι η φωνή του παραγουανικού λαού, να λέω αυτά που εκείνος δεν μπορεί να πει και να υπερασπίζομαι τη χώρα μου μέχρι το τέλος της ζωής μου. Αυτό ακριβώς περιμένουν από εμένα.Εκπροσωπώ τη χώρα μου επειδή εκλέχθηκα σε ελεύθερες εκλογές. Εκλέχθηκα ελεύθερα για να θεσπίζω νόμους και να είμαι η φωνή του λαού.Δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει να εκλέγεσαι για να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου και να εκπροσωπείς τον λαό σου.Είμαι εθνική γερουσιάστρια και δεν γνωρίζω αν αντιλαμβάνεσαι τη σημασία του αξιώματός μου.Ποιος είσαι εσύ ώστε να με αποκαλείς ανάξια ή αξιοκαταφρόνητη, ενώ δεν με γνωρίζεις καν;Πρόκειται για καθαρή και σκληρή έμφυλη βία.Πολιτική βία εναντίον μιας γυναίκας που έφτασε στη θέση της μέσω της λαϊκής ψήφου.Ακριβώς επειδή με περιφρονείς επειδή είμαι γυναίκα, δεν επιτίθεσαι στο χρώμα μου, ούτε στις προσωπικές μου προτιμήσεις. Επιτίθεσαι στην ιδιότητά μου ως γυναίκας και στην πολιτική μου θέση.Ανακάλεσε όσα είπες, τίμησε τη γαλλική σου ιδιότητα του πολίτη και ζήτησέ μου συγγνώμη. Διαφορετικά, θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες για έμφυλη βία.Σελέστε ΑμαρίγιαΓερουσιάστρια της Δημοκρατίας της ΠαραγουάηςΛίγες ώρες πριν τη ανοιχτή επιστολή της Αμαρίγιο, ανακοίνωση για τις προσβολές της προς τον Κιλιάν Εμπαπέ εξέδωσε η κυβέρνηση της Παραγουάης εκφράζοντας «βαθιά λύπη» και «καταδίκη» για τις δηλώσεις της κάνοντας λόγο για «προσωπικές απόψεις.Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Παραγουάης εκφράζει τη βαθιά της λύπη και καταδικάζει τις δηλώσεις της γερουσιάστριας Σελέστε Αμαρίγια, οι οποίες απευθύνονταν στον αρχηγό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς αντιβαίνουν στις αξίες και τις αρχές που εμπνέουν την ειρηνική συνύπαρξη και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις οποίες προάγει η χώρα μας.Η Παραγουάη είναι μια δημοκρατία που διέπεται από την αρχή της διάκρισης και της ανεξαρτησίας των εξουσιών του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, οι δηλώσεις της εν λόγω βουλευτού αποτελούν αποκλειστικά προσωπική της ευθύνη ως μέλους της νομοθετικής εξουσίας και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τη θέση της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Παραγουάης ούτε του λαού της Παραγουάης.Η Κυβέρνηση της Παραγουάης επαναβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των ανθρώπων, καθώς και στην καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της μισαλλοδοξίας και κάθε μορφής μίσους ή διάκρισης.Παράλληλα, εκφράζει την αλληλεγγύη της προς όσους ενδέχεται να ένιωσαν ότι θίχτηκαν από τις συγκεκριμένες δηλώσεις και επαναλαμβάνει τον σεβασμό της προς τον γαλλικό λαό, με τον οποίο η Παραγουάη διατηρεί μια μακρά ιστορία φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης.Όλα ξεκίνησανΗ πολιτικός του Φιλελεύθερου Ριζοσπαστικού Κόμματος της Παραγουάης δημοσίευσε τα σχόλιά της στην πλατφόρμα X, μετά την ήττα της χώρας της από τους «τρικολόρ» στη φάση των «16» της διοργάνωσης, στοχοποιώντας την καταγωγή και τη μόρφωση του Γάλλου επιθετικού.«Αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζήδες. Έπρεπε να του δείξεις το μεσαίο δάχτυλο, Ορλάντο Γκιλ (σ.σ. Γενικός Διευθυντής Παραγουάης). Ένας αποικιοκρατούμενος Καμερουνέζος, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Ήταν νευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως όλη η ομάδα του. Δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ, μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με ένα πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του έδωσε ένα φαρδύ χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι καν οπαδός του ποδοσφαίρου», έγραψε η Αμαρίγια στην ανάρτησή της.Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις της Αμαρίγια, απαντώντας με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας», έγραψε ο Εμπαπέ και πρόσθεσε: «Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή τη χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης».Στη συνέχεια, ο Γάλλος σταρ κατηγόρησε τη γερουσιαστή ότι με τη συμπεριφορά της επισκίασε την προσπάθεια της εθνικής ομάδας της χώρας της.«Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», ανέφερε.«Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν κι αυτή να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο», κατέληξε.Θέση για το περιστατικό πήρε και η γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που χαρακτήρισε τις δηώσεις της Αμαρίγια «άσχετες και απαράδεκτες».