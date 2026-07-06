Συνελήφθησαν ένας 20χρονος κι ένας 24χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών
Συνελήφθησαν ένας 20χρονος κι ένας 24χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών
Οι επιθέσεις έγιναν τον Ιούλιο του 2025 στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με τις συλλήψεις να γίνονται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας
Σε δύο συλλήψεις, ενός 20χρονο κι ενός 24χρονου προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της ΕΛΑΣ για τις εμπρηστικές επιθέσεις που έγιναν σε σπίτια οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ τον Ιούλιο του 2025 στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου Αττικής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ολοκληρώθηκε η έρευνα για δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε οικίες οργανωμένων οπαδών ομάδας, που είχαν τελεστεί την 08-07-2025 στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου Αττικής (Σχετικό το από 10-02-2026 Δελτίου Τύπου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας).
Υπενθυμίζεται ότι, τον Φεβρουάριο του 2026, είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ένας 20χρονος, ως ένας από τους δύο φερόμενους δράστες των επιθέσεων. Από την περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων της προανάκρισης και ιδίως την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων, κατέστη δυνατή η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και του δεύτερου εμπλεκόμενου και προσδιορίστηκε ο ρόλος εκάστου κατά την τέλεση των επιθέσεων.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω μετέβησαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα στις δύο οικίες, όπου ο 20χρονος προέβη στην τοποθέτηση και πυροδότηση αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, ενώ ο 24χρονος είχε τον ρόλο του οδηγού του δικύκλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.
Κατόπιν σχετικής παραγγελίας της αρμόδιας Ανακριτικής Αρχής, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού έρευνα στην οικία του 24χρονου, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-40 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 34,7 γραμμαρίων,
-2 πλαστικά μπουκάλια, χωρητικότητας 0,5 λίτρου, που πιθανόν περιείχαν βενζίνη,
αναδιπλούμενος σουγιάς,
-2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm,
-2 κινητά τηλέφωνα,
- πλήθος αυτοκόλλητων οπαδικού περιεχομένου,
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ολοκληρώθηκε η έρευνα για δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε οικίες οργανωμένων οπαδών ομάδας, που είχαν τελεστεί την 08-07-2025 στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου Αττικής (Σχετικό το από 10-02-2026 Δελτίου Τύπου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας).
Υπενθυμίζεται ότι, τον Φεβρουάριο του 2026, είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ένας 20χρονος, ως ένας από τους δύο φερόμενους δράστες των επιθέσεων. Από την περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων της προανάκρισης και ιδίως την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων, κατέστη δυνατή η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και του δεύτερου εμπλεκόμενου και προσδιορίστηκε ο ρόλος εκάστου κατά την τέλεση των επιθέσεων.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω μετέβησαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα στις δύο οικίες, όπου ο 20χρονος προέβη στην τοποθέτηση και πυροδότηση αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, ενώ ο 24χρονος είχε τον ρόλο του οδηγού του δικύκλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.
Κατόπιν σχετικής παραγγελίας της αρμόδιας Ανακριτικής Αρχής, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού έρευνα στην οικία του 24χρονου, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-40 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 34,7 γραμμαρίων,
-2 πλαστικά μπουκάλια, χωρητικότητας 0,5 λίτρου, που πιθανόν περιείχαν βενζίνη,
αναδιπλούμενος σουγιάς,
-2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm,
-2 κινητά τηλέφωνα,
- πλήθος αυτοκόλλητων οπαδικού περιεχομένου,
- ζευγάρι κοκάλινα γάντια,
- κράνος,
- χρηματικό ποσό των 705 ευρώ,
- δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων.
Ο 24χρονος συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ήταν 8 Ιουλίου 2025 όταν οι δύο δράστες, επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβησαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ, στην κεντρική θύρα της οποίας τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.
Στη συνέχεια, μετέβησαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε έτερος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.
Βίντεο από τις επιθέσεις εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr
Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος, μετά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου διέμεινε για περίπου πέντε μήνες, ενώ, κατόπιν ερευνών, μετά τον επαναπατρισμό του, εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
- κράνος,
- χρηματικό ποσό των 705 ευρώ,
- δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων.
Ο 24χρονος συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Το χρονικό της υπόθεσης
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ήταν 8 Ιουλίου 2025 όταν οι δύο δράστες, επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβησαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ, στην κεντρική θύρα της οποίας τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.
Στη συνέχεια, μετέβησαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε έτερος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.
Βίντεο από τις επιθέσεις εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr
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