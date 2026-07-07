Financial Times: 8 ελληνικές ναυτιλιακές στις 20 πιο ωφελημένες εταιρείες από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου - Είχαν έσοδα 4 δισ.
Financial Times: 8 ελληνικές ναυτιλιακές στις 20 πιο ωφελημένες εταιρείες από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου - Είχαν έσοδα 4 δισ.
Στην ανάλυση των Financial Times αναφέρονται ονομαστικά οι 5 από τις 8 εταιρείες
Η ελληνική ναυτιλία διατήρησε ισχυρή παρουσία στις μεταφορές ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την επιβολή του πλαφόν της G7, επωφελούμενη από τους υψηλότερους ναύλους, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, ενώ ΗΠΑ και ΕΕ εξετάζουν αυστηρότερες κυρώσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα.
Παρά το εκτεταμένο πλέγμα δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η μεταφορά ρωσικού πετρελαίου δεν σταμάτησε. Αντίθετα, δημιουργήθηκε μια νέα αγορά, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο συνέχισαν να διαδραματίζουν αρκετές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, αξιοποιώντας το πλαίσιο που επιτρέπει τις μεταφορές όταν τηρείται το ανώτατο όριο τιμής (price cap) που έχει επιβάλει η G7.
Η ανάλυση των Financial Times εκτιμά ότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν αποκομίσει έσοδα τουλάχιστον 3,8 δισ. δολαρίων από τις μεταφορές ρωσικού αργού τα τελευταία τρία χρόνια, γεγονός που τις κατατάσσει μεταξύ των σημαντικότερων παικτών στη συγκεκριμένη αγορά. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία ναύλων, κινήσεων δεξαμενόπλοιων και δεδομένα διαχείρισης πλοίων, καλύπτοντας εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
Στη δεύτερη θέση μεταξύ των ελληνικών εταιρειών βρίσκεται η Olympic Shipping & Management του Ομίλου Ωνάση, με εκτιμώμενα έσοδα τουλάχιστον 404 εκατ. δολαρίων, ενώ οι Stealth Maritime και Polembros Shipping φέρονται να έχουν αποκομίσει περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια η καθεμία και η New Shipping φέρεται να αποκόμισε περί τα 188 εκατ.
Η ανάλυση των Financial Times δείχνει ότι από τις 20 εταιρείες που είχαν τα μεγαλύτερα έσοδα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μετά τα μέσα του 2023, οι οκτώ είναι ελληνικές. Ωστόσο στο άρθρο των Financial Times αναφέρονται ονομαστικά μόνο οι 5 εταιρείες.
Οι υπόλοιπες είναι κυρίως ρωσικές κρατικές ή κρατικά υποστηριζόμενες ναυτιλιακές εταιρείες, όπως η Sovcomflot και η Rosnefteflot, καθώς και θυγατρικές ή εταιρείες που συνδέονται με αυτές. Η μοναδική εξαίρεση είναι η εταιρεία διαχείρισης πλοίων Prominent, με έδρα το Χονγκ Κονγκ.
Σύμφωνα, δε, με στοιχεία των FT μόνο οντότητες εγγεγραμμένες στα ΗΑΕ έχουν διακινήσει περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο από τις ελληνικές διαχειρίστριες εταιρείες.
Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι, παρά τη δημιουργία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ένα σημαντικό μέρος των εξαγωγών εξακολούθησε να μεταφέρεται από παραδοσιακές ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.
Η ελληνική ναυτιλία, η οποία παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ανοχή στον επιχειρηματικό κίνδυνο, διατήρησε έτσι σημαντική παρουσία στη συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ανάλυσης της ναυτιλίας, περίπου 15% των ρωσικών εξαγωγών αργού τον Μάιο πραγματοποιήθηκε με ελληνικά δεξαμενόπλοια.
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Παρά το εκτεταμένο πλέγμα δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η μεταφορά ρωσικού πετρελαίου δεν σταμάτησε. Αντίθετα, δημιουργήθηκε μια νέα αγορά, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο συνέχισαν να διαδραματίζουν αρκετές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, αξιοποιώντας το πλαίσιο που επιτρέπει τις μεταφορές όταν τηρείται το ανώτατο όριο τιμής (price cap) που έχει επιβάλει η G7.
Η ανάλυση των Financial Times εκτιμά ότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν αποκομίσει έσοδα τουλάχιστον 3,8 δισ. δολαρίων από τις μεταφορές ρωσικού αργού τα τελευταία τρία χρόνια, γεγονός που τις κατατάσσει μεταξύ των σημαντικότερων παικτών στη συγκεκριμένη αγορά. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία ναύλων, κινήσεων δεξαμενόπλοιων και δεδομένα διαχείρισης πλοίων, καλύπτοντας εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
Οι μεγάλοι «παίκτες»Σύμφωνα με τα στοιχεία των FT, στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου, η οποία κατά τις εκτιμήσεις της εφημερίδας από τον Ιούλιο του 2023 και μετά εξασφάλισε έσοδα τουλάχιστον 915 εκατ. δολαρίων από τη μεταφορά ρωσικού αργού.
Στη δεύτερη θέση μεταξύ των ελληνικών εταιρειών βρίσκεται η Olympic Shipping & Management του Ομίλου Ωνάση, με εκτιμώμενα έσοδα τουλάχιστον 404 εκατ. δολαρίων, ενώ οι Stealth Maritime και Polembros Shipping φέρονται να έχουν αποκομίσει περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια η καθεμία και η New Shipping φέρεται να αποκόμισε περί τα 188 εκατ.
Η ανάλυση των Financial Times δείχνει ότι από τις 20 εταιρείες που είχαν τα μεγαλύτερα έσοδα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μετά τα μέσα του 2023, οι οκτώ είναι ελληνικές. Ωστόσο στο άρθρο των Financial Times αναφέρονται ονομαστικά μόνο οι 5 εταιρείες.
Οι υπόλοιπες είναι κυρίως ρωσικές κρατικές ή κρατικά υποστηριζόμενες ναυτιλιακές εταιρείες, όπως η Sovcomflot και η Rosnefteflot, καθώς και θυγατρικές ή εταιρείες που συνδέονται με αυτές. Η μοναδική εξαίρεση είναι η εταιρεία διαχείρισης πλοίων Prominent, με έδρα το Χονγκ Κονγκ.
Σύμφωνα, δε, με στοιχεία των FT μόνο οντότητες εγγεγραμμένες στα ΗΑΕ έχουν διακινήσει περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο από τις ελληνικές διαχειρίστριες εταιρείες.
Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι, παρά τη δημιουργία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ένα σημαντικό μέρος των εξαγωγών εξακολούθησε να μεταφέρεται από παραδοσιακές ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.
Γιατί παρέμεινε ελκυστική η αγοράΣτελέχη της ναυλαγοράς εξηγούν ότι οι μεταφορές ρωσικού αργού συνοδεύονται από αισθητά υψηλότερους ναύλους σε σχέση με άλλα φορτία πετρελαίου. Οι αμοιβές για τα δεξαμενόπλοια εκτιμάται ότι είναι κατά 30% έως 40% υψηλότερες, αντανακλώντας τον αυξημένο γεωπολιτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο.
Η ελληνική ναυτιλία, η οποία παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ανοχή στον επιχειρηματικό κίνδυνο, διατήρησε έτσι σημαντική παρουσία στη συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ανάλυσης της ναυτιλίας, περίπου 15% των ρωσικών εξαγωγών αργού τον Μάιο πραγματοποιήθηκε με ελληνικά δεξαμενόπλοια.
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