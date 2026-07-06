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Τραγωδία στην Σπάρτη: Δύο νεκροί σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό
Τραγωδία στην Σπάρτη: Δύο νεκροί σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό
Το τροχαίο έγινε στο ύψος της Σελλασίας - Το ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης - Τρίπολης, στο ύψος της Σελλασίας, το απόγευμα της Δευτέρας (6/7).
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.
Σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο οδηγό και την γυναίκα συνοδηγό. Από το τροχαίο, τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή έβρεχε και ο δρόμος ήταν ολισθηρός.
Την έρευνα έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.
Φωτογραφίες: notospress.gr
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.
Σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο οδηγό και την γυναίκα συνοδηγό. Από το τροχαίο, τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή έβρεχε και ο δρόμος ήταν ολισθηρός.
Την έρευνα έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.
Φωτογραφίες: notospress.gr
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