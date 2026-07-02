Τουλάχιστον τρεις οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Η ομάδα επιτήρησης και ο λόγος που επέλεξαν τα συγκεκριμένα στελέχη της ΝΔ