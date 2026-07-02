Τουλάχιστον τρεις οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Η ομάδα επιτήρησης και ο λόγος που επέλεξαν τα συγκεκριμένα στελέχη της ΝΔ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εμπρηστικές επιθέσεις Βάγια Νέστορα Νέα Δημοκρατία

Τουλάχιστον τρεις οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Η ομάδα επιτήρησης και ο λόγος που επέλεξαν τα συγκεκριμένα στελέχη της ΝΔ

Η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι πίσω από τις τρεις επιθέσεις βρίσκονται άτομα που δρουν στη Θεσσαλονίκη – Ψάχνουν αποτυπώματα και DNA στους εμπρηστικούς μηχανισμούς

Τουλάχιστον τρεις οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Η ομάδα επιτήρησης και ο λόγος που επέλεξαν τα συγκεκριμένα στελέχη της ΝΔ
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
8 ΣΧΟΛΙΑ
Κοντά στη χαρτογράφηση των δραστών που πραγματοποίησαν τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρας της πολιτεύτριας, Αφροδίτης Νέστορα, βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν δύο μοτοσικλέτες και συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, χωρίς να αποκλείεται ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων να ήταν μεγαλύτερος.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα που δρουν στη Θεσσαλονίκη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να δείχνει μετακίνηση από άλλες περιοχές της χώρας.


Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η μία μοτοσικλέτα λειτουργούσε ως ομάδα επιτήρησης, κινούμενη πρώτη ώστε να διαπιστώνει αν υπήρχε αστυνομική παρουσία ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο, ενώ η δεύτερη μετέφερε τους δράστες που προσέγγιζαν τους στόχους και τοποθετούσαν τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Τουλάχιστον τρεις οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Η ομάδα επιτήρησης και ο λόγος που επέλεξαν τα συγκεκριμένα στελέχη της ΝΔ


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Στα βίντεο ασφαλείας που έχουν συγκεντρωθεί, οι δράστες καταγράφονται να φορούν κράνη και κουκούλες, γεγονός που δυσκολεύει την αναγνώρισή τους. Ωστόσο, η Αντιτρομοκρατική αναλύει καρέ-καρέ το διαθέσιμο υλικό, αναζητώντας κινήσεις, διαδρομές και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ερευνητές θεωρούν ότι η επιλογή των στόχων ήταν απολύτως στοχευμένη. Και οι τρεις επιθέσεις είχαν ως στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν διέθεταν αστυνομική φύλαξη, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προηγηθεί κατόπτευση και συλλογή πληροφοριών πριν από την εκτέλεση των επιθέσεων.

Τουλάχιστον τρεις οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Η ομάδα επιτήρησης και ο λόγος που επέλεξαν τα συγκεκριμένα στελέχη της ΝΔ


Μετά τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιαίτερα σοβαρή, με τη δικογραφία να σχηματίζεται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο. Οι αρχές εκτιμούν, επίσης, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις, καθώς το θανατηφόρο αποτέλεσμα διαφοροποιεί πλήρως τα δεδομένα της υπόθεσης.

Τουλάχιστον τρεις οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Η ομάδα επιτήρησης και ο λόγος που επέλεξαν τα συγκεκριμένα στελέχη της ΝΔ


Παράλληλα, μεγάλο βάρος δίνεται στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να έχουν διασωθεί αποτυπώματα ή γενετικό υλικό (DNA), τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κρίσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Τουλάχιστον τρεις οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Η ομάδα επιτήρησης και ο λόγος που επέλεξαν τα συγκεκριμένα στελέχη της ΝΔ
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
8 ΣΧΟΛΙΑ

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