Συνελήφθησαν ανήλικοι Ολλανδοί τουρίστες για κλοπές οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση στα Μάταλα
ΕΛΛΑΔΑ
Ανήλικοι Κρήτη Κλοπές

Συνελήφθησαν ανήλικοι Ολλανδοί τουρίστες για κλοπές οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση στα Μάταλα

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 50χρονος Ολλανδός, ο οποίος είχε την ευθύνη εποπτείας των δύο ανηλίκων

Συνελήφθησαν ανήλικοι Ολλανδοί τουρίστες για κλοπές οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση στα Μάταλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη βρέθηκαν δύο ανήλικοι από την Ολλανδία, ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν στην περιοχή των Ματάλων, στον Δήμο Φαιστού, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπές οχημάτων και να οδηγούσαν με τρόπο που έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι ανήλικοι, που βρίσκονταν στην περιοχή μαζί με τον 50χρονο πατέρα του ενός, φέρονται να αφαίρεσαν μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ένα μοτοποδήλατο και ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

Η παρουσία τους δεν άργησε να κινήσει τις υποψίες, καθώς κινούνταν στα Μάταλα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, γεγονός που έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση και τη σύλληψη των δύο ανηλίκων, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 50χρονος Ολλανδός, ο οποίος είχε την ευθύνη εποπτείας των δύο ανηλίκων και κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης