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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 66χρονος Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος στην Περιφερειακή Οδό στο αντίθετο ρεύμα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 66χρονος Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος στην Περιφερειακή Οδό στο αντίθετο ρεύμα
Μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο
Αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και υπό την επήρεια αλκοόλ, οδηγούσε 66χρονος, υπήκοος Σερβίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί που κινούνταν κανονικά, στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων.
Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το πρωί, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» 0,86 και 0,69 mg/l.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το πρωί, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» 0,86 και 0,69 mg/l.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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