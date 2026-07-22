Απαγόρευση εισόδου σήμερα στον Λυκαβηττό λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λυκαβηττός Κίνδυνος Πυρκαγιάς Πυρκαγιά

Απαγόρευση εισόδου σήμερα στον Λυκαβηττό λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, δείτε βίντεο

Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος στον λόφο είναι «σφραγισμένες» από δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας

Απαγόρευση εισόδου σήμερα στον Λυκαβηττό λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, δείτε βίντεο
Σε εφαρμογή τέθηκαν τα έκτακτα μέτρα του Δήμου Αθηναίων με την Αττική να βρίσκεται σήμερα στην ανώτατη Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού - Red Code) σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

​Στο πλαίσιο αυτό, από τα μεσάνυχτα έχει τεθεί σε ισχύ καθολική απαγόρευση εισόδου και παραμονής στον λόφο του Λυκαβηττού. Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι «σφραγισμένες» από δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες περιφρουρούν την περιοχή για την αποτροπή οποιασδήποτε διέλευσης πεζών ή οχημάτων.


​Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και μέτρα προστασίας


​Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής το σύνολο των υπηρεσιών του. Παράλληλα, λαμβάνεται μια σειρά από στοχευμένα μέτρα προστασίας που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους εργαζόμενους που βρίσκονται στο πεδίο κάτω από τις αντίξοες συνθήκες, καθώς και τη φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα της πόλης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Για τον λόγο αυτό, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Κλείσιμο


Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού η Αττική και 4 ακόμη περιοχές

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Τετάρτη 22 Ιουλίου προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές: Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία.

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