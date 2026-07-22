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Μεθυσμένος εργαζόμενος στα Χανιά άρπαξε αυτοκινητάκι μεταφοράς αποσκευών και βγήκε στους δρόμους
Μεθυσμένος εργαζόμενος στα Χανιά άρπαξε αυτοκινητάκι μεταφοράς αποσκευών και βγήκε στους δρόμους
Ο 30χρονος άνδρας που συνελήφθη εργάζεται σε ξενοδοχείο του νησιού
Στην σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα υπηκόου Νεπάλ, προχώρησε η Αστυνομία στα Χανιά τα ξημερώματα της Τρίτης 21 Ιουλίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και μάλιστα με ξένο όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 30χρονος είναι μετακλητός εργαζόμενος σε ξενοδοχείο των Χανίων όπου και φιλοξενείται ενώ το συμβάν φέρεται να έγινε εκτός της βάρδιάς του.
Ο ίδιος αφότου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, μετέβη στην αποθήκη του ξενοδοχείου όπου φέρεται να πήρε το αυτοκινητάκι μεταφοράς αποσκευών και να βγήκε στον δρόμο.
Τον 30χρονο εντόπισαν περαστικοί και διερχόμενοι οδηγοί, οι οποίοι κάλεσαν τις αρχές.
Ο 30χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 30χρονος είναι μετακλητός εργαζόμενος σε ξενοδοχείο των Χανίων όπου και φιλοξενείται ενώ το συμβάν φέρεται να έγινε εκτός της βάρδιάς του.
Ο ίδιος αφότου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, μετέβη στην αποθήκη του ξενοδοχείου όπου φέρεται να πήρε το αυτοκινητάκι μεταφοράς αποσκευών και να βγήκε στον δρόμο.
Τον 30χρονο εντόπισαν περαστικοί και διερχόμενοι οδηγοί, οι οποίοι κάλεσαν τις αρχές.
Ο 30χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
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