Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής που είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την άρση της προφυλάκισης του πρώην αστυνομικού και TikToker, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του
Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής, έπειτα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του.
Ο Μπαταρλής είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί, καθώς σε έρευνα της Αστυνομίας, είχε εντοπιστεί να φέρει πάνω του 153 γραμμάρια κοκαΐνης.
Στην κατοχή του είχαν βρεθεί, επίσης, αναβολικά χάπια, φυσίγγια και ζυγαριές, καθώς και η ταυτότητα του αστυνομικού, την οποία δεν είχε παραδώσει κατά την παραίτησή του, γιατί είχε δηλώσει ότι την είχε χάσει νωρίτερα.
