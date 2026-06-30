«Μας εκβιάζουν και μας συκοφαντούν μέσα από τη φυλακή»: Εξώδικο της πρώην αντιδημάρχου Καρδίτσας σε μέλος της οικογένειας Βιλανάκη
«Μας εκβιάζουν και μας συκοφαντούν μέσα από τη φυλακή»: Εξώδικο της πρώην αντιδημάρχου Καρδίτσας σε μέλος της οικογένειας Βιλανάκη
Η αφορμή για τη νέα αυτή νομική κίνηση ήταν η τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Βιλανάκης μέσα από τη φυλακή
Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην πολύκροτη υπόθεση της οικογένειας Βιλανάκη, που βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των Αρχών για απάτες, εκβιάσεις και οικονομική εξαπάτηση, καθώς η Σωτηρία Μπακαλάκου, ένα από τα πιο κεντρικά πρόσωπα που έχουν καταγγείλει τη δράση τους προχωρά πλέον σε εξώδικη δήλωση κατά του Γιώργου Βιλανάκη.
Η πρώην αντιδήμαρχος Καρδίτσας και στενή συνεργάτιδα του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου, η οποία έχει ήδη καταγγείλει ότι έπεσε θύμα της οικογένειας χάνοντας μαζί με τον πρώην σύζυγό της το ποσό των 143.000 ευρώ για απάτη με χρυσές λίρες επανέρχεται δυναμικά, αυτή τη φορά απέναντι σε όσα ειπώθηκαν δημόσια από τον βασικό κατηγορούμενο.
Το εξώδικο κατατέθηκε στις 28 Ιουνίου και στρέφεται κατά του Γιώργου Βιλανάκη, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Τρικάλων, μετά τη δίωξη που έχει ασκηθεί εις βάρος του για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Στο κείμενο η Μπακαλάκου υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιούνιο του 2025 είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για κακουργηματική απάτη και κακουργηματική εκβίαση, υποστηρίζοντας πως η δράση του οδήγησε στην οικονομική και προσωπική της κατάρρευση.
Η αφορμή για τη νέα αυτή νομική κίνηση ήταν η τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Βιλανάκης μέσα από τη φυλακή, σε βραδινή τηλεοπτική εκπομπή. Σύμφωνα με το εξώδικο, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την ίδια, ότι της είχε δανείσει περισσότερα από 40.000 ευρώ, αλλά και ότι τη χρηματοδότησε για πολιτικές της επιδιώξεις.
Η Μπακαλάκου απαντά μετωπικά, απορρίπτοντας κατηγορηματικά όλους αυτούς τους ισχυρισμούς και χαρακτηρίζοντάς τους προϊόν κατασκευής με μοναδικό στόχο όπως αναφέρει να πληγεί η προσωπικότητα, η τιμή και η κοινωνική της εικόνα.
Στο εξώδικο σημειώνει ότι ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε ερωτική σχέση ούτε με τον ίδιο ούτε με πρώην δήμαρχο Καρδίτσας, όπως ισχυρίστηκε ο Βιλανάκης, ενώ τονίζει πως ουδέποτε έλαβε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για πολιτική ή άλλη χρήση. Μάλιστα, χαρακτηρίζει αντιφατική τη θέση του, επισημαίνοντας πως η υποτιθέμενη οικονομική ενίσχυση που επικαλείται χρονικά δεν συνάδει καν με τις εκλογικές διαδικασίες στις οποίες αναφέρεται. Ιδιαίτερο βάρος δίνει και στο ψυχολογικό αποτύπωμα της υπόθεσης. Όπως αναφέρει, η υπόθεση των 143.000 ευρώ δεν προκάλεσε μόνο οικονομική ζημιά αλλά και βαθιά οικογενειακή και προσωπική αποδόμηση, τόσο για την ίδια όσο και για τον πρώην σύζυγό της. «Μετά την ολική καταστροφή που μας προκαλέσατε, τώρα προσπαθείτε να μας διασύρετε κοινωνικά», αναφέρει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στους ισχυρισμούς του κρατούμενου έναν ξεκάθαρο υπερασπιστικό μηχανισμό μέσα από τη δημόσια σπίλωση των θυμάτων. Με το εξώδικο, η Μπακαλάκου ζητά μέσα σε δέκα ημέρες πλήρη δημόσια ανάκληση των επίμαχων αναφορών, με συγκεκριμένη μάλιστα διατύπωση απολογίας, η οποία θα πρέπει να προβληθεί στην ίδια ή αντίστοιχη τηλεοπτική εκπομπή. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υπεράσπιση της τιμής και της υπόληψής της.
Η πρώην αντιδήμαρχος Καρδίτσας και στενή συνεργάτιδα του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου, η οποία έχει ήδη καταγγείλει ότι έπεσε θύμα της οικογένειας χάνοντας μαζί με τον πρώην σύζυγό της το ποσό των 143.000 ευρώ για απάτη με χρυσές λίρες επανέρχεται δυναμικά, αυτή τη φορά απέναντι σε όσα ειπώθηκαν δημόσια από τον βασικό κατηγορούμενο.
Το εξώδικο κατατέθηκε στις 28 Ιουνίου και στρέφεται κατά του Γιώργου Βιλανάκη, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Τρικάλων, μετά τη δίωξη που έχει ασκηθεί εις βάρος του για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Στο κείμενο η Μπακαλάκου υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιούνιο του 2025 είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για κακουργηματική απάτη και κακουργηματική εκβίαση, υποστηρίζοντας πως η δράση του οδήγησε στην οικονομική και προσωπική της κατάρρευση.
Η αφορμή για τη νέα αυτή νομική κίνηση ήταν η τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Βιλανάκης μέσα από τη φυλακή, σε βραδινή τηλεοπτική εκπομπή. Σύμφωνα με το εξώδικο, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την ίδια, ότι της είχε δανείσει περισσότερα από 40.000 ευρώ, αλλά και ότι τη χρηματοδότησε για πολιτικές της επιδιώξεις.
Η Μπακαλάκου απαντά μετωπικά, απορρίπτοντας κατηγορηματικά όλους αυτούς τους ισχυρισμούς και χαρακτηρίζοντάς τους προϊόν κατασκευής με μοναδικό στόχο όπως αναφέρει να πληγεί η προσωπικότητα, η τιμή και η κοινωνική της εικόνα.
Στο εξώδικο σημειώνει ότι ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε ερωτική σχέση ούτε με τον ίδιο ούτε με πρώην δήμαρχο Καρδίτσας, όπως ισχυρίστηκε ο Βιλανάκης, ενώ τονίζει πως ουδέποτε έλαβε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για πολιτική ή άλλη χρήση. Μάλιστα, χαρακτηρίζει αντιφατική τη θέση του, επισημαίνοντας πως η υποτιθέμενη οικονομική ενίσχυση που επικαλείται χρονικά δεν συνάδει καν με τις εκλογικές διαδικασίες στις οποίες αναφέρεται. Ιδιαίτερο βάρος δίνει και στο ψυχολογικό αποτύπωμα της υπόθεσης. Όπως αναφέρει, η υπόθεση των 143.000 ευρώ δεν προκάλεσε μόνο οικονομική ζημιά αλλά και βαθιά οικογενειακή και προσωπική αποδόμηση, τόσο για την ίδια όσο και για τον πρώην σύζυγό της. «Μετά την ολική καταστροφή που μας προκαλέσατε, τώρα προσπαθείτε να μας διασύρετε κοινωνικά», αναφέρει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στους ισχυρισμούς του κρατούμενου έναν ξεκάθαρο υπερασπιστικό μηχανισμό μέσα από τη δημόσια σπίλωση των θυμάτων. Με το εξώδικο, η Μπακαλάκου ζητά μέσα σε δέκα ημέρες πλήρη δημόσια ανάκληση των επίμαχων αναφορών, με συγκεκριμένη μάλιστα διατύπωση απολογίας, η οποία θα πρέπει να προβληθεί στην ίδια ή αντίστοιχη τηλεοπτική εκπομπή. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υπεράσπιση της τιμής και της υπόληψής της.
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