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Εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στην Πάτρα
Εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στην Πάτρα
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παρουσία ιατροδικαστή διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (28/6) σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου στην Πάτρα, καθώς εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παρουσία ιατροδικαστή διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω έχασε τη ζωή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παρουσία ιατροδικαστή διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω έχασε τη ζωή της.
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