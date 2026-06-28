Δραματικές στιγμές στο φλεγόμενο σπίτι στην Καλλιθέα: Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του ζευγαριού, φοβήθηκε ότι οι γονείς του έπαθαν κακό
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καλλιθέα Νοσοκομείο Εγκαύματα

Δραματικές στιγμές στο φλεγόμενο σπίτι στην Καλλιθέα: Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του ζευγαριού, φοβήθηκε ότι οι γονείς του έπαθαν κακό

Απαρηγόρητος και κρατώντας στα χέρια του ένα μικρόσωμο σκυλί, ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού έφτασε στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων

Δραματικές στιγμές στο φλεγόμενο σπίτι στην Καλλιθέα: Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του ζευγαριού, φοβήθηκε ότι οι γονείς του έπαθαν κακό
17 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εισπνευστικό έγκαυμα μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διώροφο κτίριο της Καλλιθέας το απόγευμα της Κυριακής (28/6). Ο γιος ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε σε διαμέρισμα κατέφθασε στο σημείο και ξέσπασε σε κλάματα.

Απαρηγόρητος και κρατώντας στα χέρια του ένα μικρόσωμο σκυλί, ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού έφτασε στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Ένας κύριος τον παρηγορεί πως «όλα είναι καλά», ενώ η γειτόνισσα τον ενημερώνει πως οι ηλικιωμένοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.



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Δραματικές στιγμές στο φλεγόμενο σπίτι στην Καλλιθέα: Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του ζευγαριού, φοβήθηκε ότι οι γονείς του έπαθαν κακό
17 ΣΧΟΛΙΑ

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