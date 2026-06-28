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Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν πατέρας και μητριά
Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν πατέρας και μητριά
Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, καθώς η περιοχή εμπίπτει στην αρμοδιότητά της - Τα παιδιά ήταν ηλικίας 8 και 10 ετών
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Ξυλοφάγου, στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου της Κύπρου, όπου δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας, ηλικίας 8 και 10 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, καθώς η περιοχή εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο παιδιά βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο όχημα και παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και ασθενοφόρου, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Μετά τον εντοπισμό των παιδιών σήμανε συναγερμός. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά των παιδιών. Ανακρίνονται και αύριο (29/6) θα οδηγηθούν σε δικαστήριο για να ζητηθεί η προφυλάκιση τους.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τα παιδιά έμειναν μέσα στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα παιδιά φέρεται να είχαν αφεθεί στο όχημα να κοιμούνται ανεπιτήρητα, ενώ οι γονείς τους, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, βρίσκονταν αλλού.
Σε αυτό το στάδιο οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει στα αίτια θανάτου. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ασφυξίας, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν από τη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στις σορούς των δύο παιδιών.
Η διερεύνηση επικεντρώνεται στο πώς τα παιδιά παρέμειναν μέσα στο αυτοκίνητο, για πόση ώρα και κάτω από ποιες συνθήκες. Πρόκειται για υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς αφορά δύο ανήλικα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους με τρόπο που οι αρχές ακόμη προσπαθούν να αποσαφηνίσουν.
Η τραγωδία αφήνει πίσω της καίρια ερωτήματα. Ποιος είχε την ευθύνη επίβλεψης των παιδιών, πόση ώρα έμειναν μέσα στο όχημα, αν οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και αν υπήρχαν συνθήκες που μπορούσαν να προκαλέσουν ασφυκτικό περιβάλλον στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου Γιώργο Ιουλιανό, τα δύο ανήλικα αγοράκια από τη Βουλγαρία, φαίνεται να βρίσκονταν στην Κύπρο για διακοπές στον πατέρα τους. Τόσο ο πατέρας όσο και η μητριά πήγαν το πρωί στις εργασίες τους, ενώ τα παιδιά βρέθηκαν στο αυτοκίνητο που ήταν κλειδωμένο νεκρά. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Ιουλιανό, τα παιδιά φαίνεται να μπήκαν στο όχημα και να κλειδώθηκαν, άγνωστο πως.
Πάντως, στις σορούς εντοπίστηκαν σημάδια από εγκαύματα. Τα ακριβή αίτια θα καταδείξουν οι νεκροτομές στις σορούς των παιδιών που θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων διερευνά όλα τα ενδεχόμενα για το πως κατέληξαν τα παιδιά κλειδωμένα στο μοιραίο αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο παιδιά βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο όχημα και παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και ασθενοφόρου, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Μετά τον εντοπισμό των παιδιών σήμανε συναγερμός. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά των παιδιών. Ανακρίνονται και αύριο (29/6) θα οδηγηθούν σε δικαστήριο για να ζητηθεί η προφυλάκιση τους.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τα παιδιά έμειναν μέσα στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα παιδιά φέρεται να είχαν αφεθεί στο όχημα να κοιμούνται ανεπιτήρητα, ενώ οι γονείς τους, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, βρίσκονταν αλλού.
Σε αυτό το στάδιο οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει στα αίτια θανάτου. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ασφυξίας, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν από τη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στις σορούς των δύο παιδιών.
Η διερεύνηση επικεντρώνεται στο πώς τα παιδιά παρέμειναν μέσα στο αυτοκίνητο, για πόση ώρα και κάτω από ποιες συνθήκες. Πρόκειται για υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς αφορά δύο ανήλικα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους με τρόπο που οι αρχές ακόμη προσπαθούν να αποσαφηνίσουν.
Η τραγωδία αφήνει πίσω της καίρια ερωτήματα. Ποιος είχε την ευθύνη επίβλεψης των παιδιών, πόση ώρα έμειναν μέσα στο όχημα, αν οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και αν υπήρχαν συνθήκες που μπορούσαν να προκαλέσουν ασφυκτικό περιβάλλον στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου Γιώργο Ιουλιανό, τα δύο ανήλικα αγοράκια από τη Βουλγαρία, φαίνεται να βρίσκονταν στην Κύπρο για διακοπές στον πατέρα τους. Τόσο ο πατέρας όσο και η μητριά πήγαν το πρωί στις εργασίες τους, ενώ τα παιδιά βρέθηκαν στο αυτοκίνητο που ήταν κλειδωμένο νεκρά. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Ιουλιανό, τα παιδιά φαίνεται να μπήκαν στο όχημα και να κλειδώθηκαν, άγνωστο πως.
Πάντως, στις σορούς εντοπίστηκαν σημάδια από εγκαύματα. Τα ακριβή αίτια θα καταδείξουν οι νεκροτομές στις σορούς των παιδιών που θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων διερευνά όλα τα ενδεχόμενα για το πως κατέληξαν τα παιδιά κλειδωμένα στο μοιραίο αυτοκίνητο.
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