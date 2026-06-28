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Συνελήφθη 65χρονος για αποπλάνηση 12χρονου αγοριού στη Φθιώτιδα
Συνελήφθη 65χρονος για αποπλάνηση 12χρονου αγοριού στη Φθιώτιδα
Ο 65χρονος οδηγήθηκε θα απολογηθεί αύριο Δευτέρα (29/6)
Συνελήφθη 65χρονος που αποπλάνησε 12χρονο αγόρι στην Λοκρίδα, στην Φθιώτιδα.
Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν ο 65χρονος φέρεται να προσέγγισε τον ανήλικο και εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους, τον παρέσυρε στο όχημά του λέγοντας πως θα τον γυρίσει σπίτι του, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Στη συνέχεια τον οδήγησε σε ερημικό μέρος, κλείδωσε την πόρτα και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή (26/6) στον ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα (29/6).
Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν ο 65χρονος φέρεται να προσέγγισε τον ανήλικο και εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους, τον παρέσυρε στο όχημά του λέγοντας πως θα τον γυρίσει σπίτι του, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Στη συνέχεια τον οδήγησε σε ερημικό μέρος, κλείδωσε την πόρτα και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή (26/6) στον ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα (29/6).
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