Συνελήφθη 65χρονος για αποπλάνηση 12χρονου αγοριού στη Φθιώτιδα
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αποπλάνηση ανηλίκου Φθιώτιδα Ανήλικος

Συνελήφθη 65χρονος για αποπλάνηση 12χρονου αγοριού στη Φθιώτιδα

Ο 65χρονος οδηγήθηκε θα απολογηθεί αύριο Δευτέρα (29/6)

Συνελήφθη 65χρονος για αποπλάνηση 12χρονου αγοριού στη Φθιώτιδα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη 65χρονος που αποπλάνησε 12χρονο αγόρι στην Λοκρίδα, στην Φθιώτιδα.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν ο 65χρονος φέρεται να προσέγγισε τον ανήλικο και εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους, τον παρέσυρε στο όχημά του λέγοντας πως θα τον γυρίσει σπίτι του, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στη συνέχεια τον οδήγησε σε ερημικό μέρος, κλείδωσε την πόρτα και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή (26/6) στον ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα (29/6).
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης