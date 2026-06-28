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Επισκέψεις του αρχηγού ΓΕΣ σε επιτηρητικά φυλάκια σε Χίο, Οινούσσες και Ψαρά
Επισκέψεις του αρχηγού ΓΕΣ σε επιτηρητικά φυλάκια σε Χίο, Οινούσσες και Ψαρά
Ο αρχηγός ΓΕΣ, στο πλαίσιο της επίσκεψης, παρευρέθηκε, επίσης, στις επετειακές εκδηλώσεις για την 202η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) «Αιγέας» αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή, πραγματοποίησε, χθες, Σάββατο 27 και σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (96 ΑΔΤΕ) «Χίος».
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, χθες, Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αρχηγός επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο «Αγίας Ελένης» στη Χίο, το επιτηρητικό φυλάκιο «Οινούσσες» στη μικρόνησο Οινούσσες και το επιτηρητικό φυλάκιο «Ψαρά» στην ενδιάμεση νήσο Ψαρά.
Ο αρχηγός ΓΕΣ κατά τις επισκέψεις του, απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό, έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες και συνεχάρη το προσωπικό για το έργο, το οποίο επιτελεί.
Ο αρχηγός ΓΕΣ, στο πλαίσιο της επίσκεψης, παρευρέθηκε, επίσης, στις επετειακές εκδηλώσεις για την 202η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών, ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγού Δημήτριου Χούπη.
Οι εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων περιέλαβαν, επιμνημόσυνη δέηση και δοξολογία στο Ύψωμα Μαύρη Ράχη, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρων και Οινουσσών Μάρκου, Τρισάγιο στο Μνημείο Πεσόντων καθώς και παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος.
Σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, ο αρχηγός ΓΕΣ μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος.
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, οι βουλευτές Χίου Παναγιώτης Μηταράκης και Σταύρος Μιχαηλίδης, ο δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και λοιποί προσκεκλημένοι.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, χθες, Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αρχηγός επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο «Αγίας Ελένης» στη Χίο, το επιτηρητικό φυλάκιο «Οινούσσες» στη μικρόνησο Οινούσσες και το επιτηρητικό φυλάκιο «Ψαρά» στην ενδιάμεση νήσο Ψαρά.
Ο αρχηγός ΓΕΣ κατά τις επισκέψεις του, απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό, έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες και συνεχάρη το προσωπικό για το έργο, το οποίο επιτελεί.
Ο αρχηγός ΓΕΣ, στο πλαίσιο της επίσκεψης, παρευρέθηκε, επίσης, στις επετειακές εκδηλώσεις για την 202η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών, ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγού Δημήτριου Χούπη.
Οι εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων περιέλαβαν, επιμνημόσυνη δέηση και δοξολογία στο Ύψωμα Μαύρη Ράχη, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρων και Οινουσσών Μάρκου, Τρισάγιο στο Μνημείο Πεσόντων καθώς και παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος.
Σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, ο αρχηγός ΓΕΣ μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος.
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, οι βουλευτές Χίου Παναγιώτης Μηταράκης και Σταύρος Μιχαηλίδης, ο δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και λοιποί προσκεκλημένοι.
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