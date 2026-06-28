Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στο Αμόνι Κορινθίας
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Πυροσβεστική

Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στο Αμόνι Κορινθίας

Ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο της οικίας του

Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στο Αμόνι Κορινθίας
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Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμόνι Σοφικού Κορινθίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο της οικίας του, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κορινθίας, ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 28 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 486 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 557.517,295 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 131 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 123 (93,89%) είναι από αμέλεια και οι 8 (6,11%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή ενεργειών ή εγκαταστάσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», σημειώνεται από την Πυροσβεστική.
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