Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καλλιθέα ηλικιωμένο ζευγάρι

Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μία 75χρονη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο, ενώ ένας 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι - Στο σημείο έσπευσε ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα - Δύο πυροσβέστες με εγκαύματα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
UPD: 45 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε διώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο, ενώ στο σπίτι βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής γύρω στις επτά το απόγευμα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Όπως επισημαίνει μία γειτόνισσα «μία γυναίκα έπεσε στην αγκαλιά ενός άνδρα, ενώ ένας ηλικιωμένος πήγε από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας, βγήκε από το κτίριο και σώθηκε. Η γυναίκα ήταν σε καλή κατάσταση και πάει στον Ερυθρό Σταυρό». Η 75χρονη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο, ενώ ο 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι. Επιπλέον, δύο πυροσβέστες φέρουν εγκαύματα και διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

«Οι άνθρωποι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι για να κοιμηθούνε. Η γυναίκα αισθάνθηκε τη φωτιά και γρήγορα βγήκε στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασε ένας ντελιβεράς», πρόσθεσε η γειτόνισσα. Ωστόσο, όπως αναφέρει, εκείνος φέρεται να τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τόνισε πως είναι ήρωας. «Ευχαριστώ πολύ το παιδί που έσωσε αυτή τη γυναίκα».



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Ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού έφτασε στο σημείο και ξέσπασε σε κλάματα

Απαρηγόρητος και κρατώντας στα χέρια του ένα μικρό σκυλί ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού έφτασε στο σημείο και ξέσπασε σε κλάματα. Ένας κύριος τον παρηγορεί λέγοντας του πως «όλα είναι καλά» και τον παίρνει μια αγκαλιά, ενώ η γειτόνισσα τον ενημερώνει πως οι γονείς του έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.



Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες δύο άτομα υπέστησαν εισπνευστικό έγκαυμα και διακομίζονται με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό και στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Λόγω της φωτιάς η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Χαροκόπου, στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως και στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελάου.













Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
UPD: 45 ΣΧΟΛΙΑ

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