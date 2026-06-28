Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

👉24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα επιχείρούν για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς σε 2όροφη οικία στην Καλλιθέα pic.twitter.com/x1fla5HkhC — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

#Πυρκαγιά σε διώροφο κτήριο στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες δύο άτομα υπέστησαν εισπνευστικό έγκαυμα και διακομίζονται με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό και στο νοσοκομείο Σωτηρία.Λόγω της φωτιάς η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Χαροκόπου, στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως και στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελάου.