«Στην παιδιατρική φροντίδα η Ελλάδα τα καταφέρνει καλύτερα» λέει Βρετανίδα που ζει στη χώρα μας, δείτε βίντεο που δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Δείτε το απλά για να εκτιμήσετε πώς είναι τα πράγματα στα αλήθεια εδώ σε σχέση με το εξωτερικό» σχολίασε ο υπουργός Υγείας, που αναδημοσίευσε το βίντεο της Τσέλσι από το TikTok