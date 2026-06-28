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Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ μετά από καταγγελία ξυλοδαρμού κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα
Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ μετά από καταγγελία ξυλοδαρμού κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα
Διατάχθηκε ΕΔΕ προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες
Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ καθώς το βράδυ του Σαββάτου (27/6) φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της υπηρεσίας που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.
Κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ο εμπλεκόμενος αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιόν της. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
Παράλληλα, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
Επιπλέον, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.
Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση «Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσωπικού της και ενεργοποιεί άμεσα όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινικές και διοικητικές διαδικασίες, χωρίς καμία ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα και τις αρχές του Σώματος».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της υπηρεσίας που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.
Κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ο εμπλεκόμενος αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιόν της. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
Παράλληλα, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
Επιπλέον, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.
Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση «Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσωπικού της και ενεργοποιεί άμεσα όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινικές και διοικητικές διαδικασίες, χωρίς καμία ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα και τις αρχές του Σώματος».
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