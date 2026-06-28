Μου έλεγαν ότι είχε εσωτερική αιμορραγία, θα βρω τις απαντήσεις, λέει ο σύζυγος της Βιοσάνας που πέθανε μετά τη γέννα στη Λιβαδειά

Ο σύζυγος ισχυρίζεται ότι η Βιοσάνα παρουσίαζε έντονη κολπική αιμορραγία και ότι κρίθηκε αναγκαία η αφαίρεση της μήτρας, ενώ περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της