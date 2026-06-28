Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στη Χίο
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος Σύλληψη Αλκοόλ Αστυνομία

Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στη Χίο

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου

Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στη Χίο
Συνελήφθη, σήμερα Κυριακή (28/6) στη Χίο ημεδαπός, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, ο συλληφθείς οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου.

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