«Δεν υπάρχει βάσιμη προσδοκία έντιμης διαβίωσης στο μέλλον»: Το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου για την επιστροφή του Γιωτόπουλου στη φυλακή

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη





Σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες, το βούλευμα από τα γεγονότα ότι επέστρεψε στις φυλακές μετά από έξι άδειες που έλαβε και ότι κατά τον χρόνο κράτησής του απέκτησε πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών (2021) από γαλλικό πανεπιστήμιο, εκλαμβάνει εσφαλμένα ότι «έχει επέλθει θετική μεταβολή της προσωπικότητάς του και ότι πληρούται η αναγκαία για την αποφυλάκισή του προϋπόθεση της καλής διαγωγής, που παρέχει την προσδοκία ότι με την αποφυλάκισή του θα διάγει έναν έντιμο βίο».



Ασκησε αναίρεση Από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε για εγκληματική δράση σε τρομοκρατική οργάνωση, 17 φορές σε ισόβια κάθειρξη και εκτιτέα πρόσκαιρη κάθειρξη 25 ετών (με χρόνο έναρξη της ποινής τη 18.7.2002).

Πρόσφατα, με το υπ’ αριθμ. 66/21.5.2026 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά έγινε δεκτό το 5ο κατά σειρά αίτημα που είχε υποβάλλει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και μετά από 24 χρόνια κράτησης αποφυλακίστηκε (υφ’ όρον απόλυσης) με περιοριστικούς όρους.



Αμέσως, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ανέθεσε στον αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη να μελετήσει το βούλευμα. Ο τελευταίος έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο πολυισοβίτης και άσκησε αναίρεση στο επίμαχο βούλευμα.







Οι αρεοπαγίτες υπογραμμίζουν ότι στο αναιρούμενο βούλευμα «δεν προσδιορίζεται από ποιο στοιχείο προκύπτει ότι, παρά την αμετάκλητη καταδίκη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, σε συνολική ποινή 17 φορές ισόβιας κάθειρξης και πρόσκαιρης κάθειρξης 25 ετών, για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης οπλοκατοχής, της κατοχής εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών βομβών (ως αυτουργός) και για τα αδικήματα της προμήθειας εκρηκτικών υλών και βομβών, 23 εκρήξεων και 2 αποπειρών έκρηξης, 10 ληστειών, 17 ανθρωποκτονιών και 88 αποπειρών ανθρωποκτονίας (ως ηθικός αυτουργός), έχει επέλθει πράγματι μέχρι τώρα ο ποινικός σωφρονισμός του, η ειλικρινής μετάνοιά του για τα εγκλήματα που διέπραξε και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν, ώστε να παρέχονται τα εχέγγυα για ομαλή κοινωνική επανένταξη σε περίπτωση αποφυλάκισής του».



Η καλή διαγωγή Αντίθετα, σημειώνεται στην αρεοπαγιτική απόφαση, έγινε δεκτό στο βούλευμα ότι «ουδέποτε αποδέχθηκε τις πράξεις του, ούτε εξέφρασε μεταμέλεια για τις εν λόγω πράξεις, στοιχείο που δύναται να αξιολογηθεί ως ενδεικτικό μη ολοκληρωμένης ηθικής μεταστροφής και μεταμέλειάς του».



Κλείσιμο



Δεν παραλείπουν οι αρεοπαγίτες να επισημάνουν ότι «η πειθήνια προσαρμογή του στο καθημερινό πρόγραμμα της φυλακής δεν μπορεί να αποτελέσει αλάνθαστη ένδειξη για την ανυπαρξία μελλοντικής υποτροπής του, καθώς αυτή μπορεί να είναι προσποιητή, χωρίς βούληση μεταβολής του χαρακτήρα, εφόσον κύριος σκοπός είναι η απόλαυση των παρεχομένων προνομίων (όπως και η υφ’ όρον απόλυσή του), ως αντάλλαγμα της φερόμενης καλής διαγωγής, η οποία όμως είναι σκοπούμενη, διαμορφώνεται υπό την απειλή πειθαρχικών κυρώσεων και δεν ενέχει το στοιχείο της πρωτοβουλίας και της εκούσιας αποδοχής των κανόνων της προσήκουσας εκδηλωτικής συμπεριφοράς».



Ο παλιός ή ο νέος Π.Κ.; Πάντως, αντικρουόμενες ήταν οι απόψεις των ποινικολόγων για το ποιες διατάξεις εφαρμόζονται αναφορικά με το ανώτατο όριο κράτησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, δηλαδή αυτές του παλιού ή του νέου Π.Κ.



Ο παλιός Π.Κ., δηλαδή αυτός που ίσχυε όταν καταδικάστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προέβλεπε ως ανώτερο χρόνο κράτησης για τους πολυισοβίτες τα 19 έτη, ενώ ο νέος που ισχύει από 1.7.2019 προβλέπει τα 25 έτη. Ετσι, το Εφετείο Πειραιά εφάρμοσε, κατά την άποψή του, την ευνοϊκότερη διάταξη που προβλέπει 19 χρόνια.



Σε κανένα σημείο του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε υπό όρους ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος , δεν στοιχειοθετείται ότι η αποφυλάκισή του δημιουργεί «βάσιμη προσδοκία έντιμης διαβίωσης στο μέλλον και θα ενταχθεί ακινδύνως στην κοινωνία και δεν θα τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις όμοιες με αυτές για τις οποίες καταδικάστηκε», επισημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου , που αναίρεσε το βούλευμα του Πειραιά και οδήγησε και πάλι τον «Λάμπρο» της 17Ν στις Φυλακές Κορυδαλλού.Σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες, το βούλευμα από τα γεγονότα ότι επέστρεψε στις φυλακές μετά από έξι άδειες που έλαβε και ότι κατά τον χρόνο κράτησής του απέκτησε πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών (2021) από γαλλικό πανεπιστήμιο, εκλαμβάνει εσφαλμένα ότι «έχει επέλθει θετική μεταβολή της προσωπικότητάς του και ότι πληρούται η αναγκαία για την αποφυλάκισή του προϋπόθεση της καλής διαγωγής, που παρέχει την προσδοκία ότι με την αποφυλάκισή του θα διάγει έναν έντιμο βίο».Από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε για εγκληματική δράση σε τρομοκρατική οργάνωση, 17 φορές σε ισόβια κάθειρξη και εκτιτέα πρόσκαιρη κάθειρξη 25 ετών (με χρόνο έναρξη της ποινής τη 18.7.2002).Πρόσφατα, με το υπ’ αριθμ. 66/21.5.2026 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά έγινε δεκτό το 5ο κατά σειρά αίτημα που είχε υποβάλλει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και μετά από 24 χρόνια κράτησης αποφυλακίστηκε (υφ’ όρον απόλυσης) με περιοριστικούς όρους.Αμέσως, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ανέθεσε στον αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη να μελετήσει το βούλευμα. Ο τελευταίος έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο πολυισοβίτης και άσκησε αναίρεση στο επίμαχο βούλευμα.Η αναίρεση δικάστηκε στο Ε΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου (σε συμβούλιο, κεκλεισμένων των θυρών), με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λυμπερόπουλο και με εισηγήτρια την αρεοπαγίτη Φωτεινή Αθανασίου και έκανε δεκτή την αναίρεση του κυρίου Λογοθέτη.Οι αρεοπαγίτες υπογραμμίζουν ότι στο αναιρούμενο βούλευμα «δεν προσδιορίζεται από ποιο στοιχείο προκύπτει ότι, παρά την αμετάκλητη καταδίκη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, σε συνολική ποινή 17 φορές ισόβιας κάθειρξης και πρόσκαιρης κάθειρξης 25 ετών, για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης οπλοκατοχής, της κατοχής εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών βομβών (ως αυτουργός) και για τα αδικήματα της προμήθειας εκρηκτικών υλών και βομβών, 23 εκρήξεων και 2 αποπειρών έκρηξης, 10 ληστειών, 17 ανθρωποκτονιών και 88 αποπειρών ανθρωποκτονίας (ως ηθικός αυτουργός), έχει επέλθει πράγματι μέχρι τώρα ο ποινικός σωφρονισμός του, η ειλικρινής μετάνοιά του για τα εγκλήματα που διέπραξε και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν, ώστε να παρέχονται τα εχέγγυα για ομαλή κοινωνική επανένταξη σε περίπτωση αποφυλάκισής του».Αντίθετα, σημειώνεται στην αρεοπαγιτική απόφαση, έγινε δεκτό στο βούλευμα ότι «ουδέποτε αποδέχθηκε τις πράξεις του, ούτε εξέφρασε μεταμέλεια για τις εν λόγω πράξεις, στοιχείο που δύναται να αξιολογηθεί ως ενδεικτικό μη ολοκληρωμένης ηθικής μεταστροφής και μεταμέλειάς του».Επίσης, σημειώνεται ότι για την υφ’ όρο απόλυση «πρέπει να ερευνάται κατά πόσο ο καταδικασθείς παρέχει προσδοκία εντίμου βίου στο μέλλον και μάλιστα ότι μπορεί να επανέλθει ακινδύνως στην κοινωνία».Δεν παραλείπουν οι αρεοπαγίτες να επισημάνουν ότι «η πειθήνια προσαρμογή του στο καθημερινό πρόγραμμα της φυλακής δεν μπορεί να αποτελέσει αλάνθαστη ένδειξη για την ανυπαρξία μελλοντικής υποτροπής του, καθώς αυτή μπορεί να είναι προσποιητή, χωρίς βούληση μεταβολής του χαρακτήρα, εφόσον κύριος σκοπός είναι η απόλαυση των παρεχομένων προνομίων (όπως και η υφ’ όρον απόλυσή του), ως αντάλλαγμα της φερόμενης καλής διαγωγής, η οποία όμως είναι σκοπούμενη, διαμορφώνεται υπό την απειλή πειθαρχικών κυρώσεων και δεν ενέχει το στοιχείο της πρωτοβουλίας και της εκούσιας αποδοχής των κανόνων της προσήκουσας εκδηλωτικής συμπεριφοράς».Πάντως, αντικρουόμενες ήταν οι απόψεις των ποινικολόγων για το ποιες διατάξεις εφαρμόζονται αναφορικά με το ανώτατο όριο κράτησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, δηλαδή αυτές του παλιού ή του νέου Π.Κ.Ο παλιός Π.Κ., δηλαδή αυτός που ίσχυε όταν καταδικάστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προέβλεπε ως ανώτερο χρόνο κράτησης για τους πολυισοβίτες τα 19 έτη, ενώ ο νέος που ισχύει από 1.7.2019 προβλέπει τα 25 έτη. Ετσι, το Εφετείο Πειραιά εφάρμοσε, κατά την άποψή του, την ευνοϊκότερη διάταξη που προβλέπει 19 χρόνια.

Ωστόσο, οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι το Εφετείο «υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του άρθρου 105Β παρ. 6 Π.Κ., διότι δεν πληρούται η απαιτούμενη τυπική προϋπόθεση για την απόλυσή του υπό όρο, δεδομένου ότι ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος πραγματικής παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα για τον καταδικασθέντα, που εκτίει ποινή 17 φορές ισόβιας κάθειρξης και εκτιτέα ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης 25 ετών, είναι τα 25 έτη».



Μάλιστα, υπογραμμίζεται στην αρεοπαγιτική απόφαση ότι «μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Π.Κ. και τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 105Β παρ. 6 εδ. δ› Π.Κ.), ο εκ του νόμου απαιτούμενος χρόνος πραγματικής έκτισης περισσότερων ποινών ισόβιας κάθειρξης, ακόμη και για πράξεις που τελέστηκαν υπό την ισχύ του προϊσχύσαντος Π.Κ., είναι τα 25 έτη».

Συνεπώς, όπως επισήμανε ο Αρειος Πάγος, οι διατάξεις του νέου Π.Κ. εφαρμόζονται πλέον και σε πλείονες ποινές ισόβιας κάθειρξης, που επιβλήθηκαν για πράξεις με χρόνο τέλεσης πριν από την έναρξη ισχύος του νέου Π.Κ.