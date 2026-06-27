ΕΒΕ 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, πού αναμένεται άνοδος και πού πτώση

Στο 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, ενώ στο 2ο και το 3ο οι βάσεις θα κινηθούν ανοδικά - Ελαφρά άνοδος, της τάξης των 200-250 μορίων αναμένεται στις ιατρικές σχολές