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Ο Βασίλης Λέκκας τραγούδησε για τους κρατούμενους στις Φυλακές Κασσάνδρας, δείτε βίντεο
Ο Βασίλης Λέκκας τραγούδησε για τους κρατούμενους στις Φυλακές Κασσάνδρας, δείτε βίντεο
Ο ερμηνευτής συμμετείχε ως προσκεκλημένος στο 5ο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ της ΣΑΕΚ Κασσάνδρας
«Στη φυλακή. Και ήρθαμε». Με αυτή τη φράση ο ερμηνευτής Βασίλης Λέκκας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας βίντεο από την παρουσία του στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας, όπου συμμετείχε ως προσκεκλημένος στο 5ο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ της ΣΑΕΚ Κασσάνδρας, αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.
Συνοδευόμενος στο πιάνο από τον Γιάννη Φιλιππουπολίτη, τραγούδησε για τους κρατούμενους, σε μια διοργάνωση που ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο της μουσικής, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ως μέσων επικοινωνίας, έκφρασης και κοινωνικής επανένταξης.
Η παρουσία του αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές στιγμές του φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κρατουμένων, εκπαιδευτών, σωφρονιστικών υπαλλήλων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και επισκεπτών.
Συνοδευόμενος στο πιάνο από τον Γιάννη Φιλιππουπολίτη, τραγούδησε για τους κρατούμενους, σε μια διοργάνωση που ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο της μουσικής, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ως μέσων επικοινωνίας, έκφρασης και κοινωνικής επανένταξης.
Η παρουσία του αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές στιγμές του φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κρατουμένων, εκπαιδευτών, σωφρονιστικών υπαλλήλων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και επισκεπτών.
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