Νεκρός 75χρονος σε παραλία της Χαλκιδικής
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Νεκρός 75χρονος σε παραλία της Χαλκιδικής

Το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

Νεκρός 75χρονος σε παραλία της Χαλκιδικής
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 75χρονος το πρωί, από την παραλία Μυκονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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