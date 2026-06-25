Καρέ - καρέ η διάσωση 14χρονου και της μητέρας του στα Μέγαρα που παρασύρθηκαν στη θάλασσα και βρέθηκαν δίπλα σε βραχονησίδα
ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάρα Διάσωση Ανήλικος

Καρέ - καρέ η διάσωση 14χρονου και της μητέρας του στα Μέγαρα που παρασύρθηκαν στη θάλασσα και βρέθηκαν δίπλα σε βραχονησίδα

Ο 14χρονος παρασύρθηκε με το σωσίβιο περίπου 800 μέτρα από την ακτή

Καρέ - καρέ η διάσωση 14χρονου και της μητέρας του στα Μέγαρα που παρασύρθηκαν στη θάλασσα και βρέθηκαν δίπλα σε βραχονησίδα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση επικράτησε στην Πάχη Μεγάρων όταν ανήλικος παρασύρθηκε με σωσίβιο στη θάλασσα.

Ο 14χρονος παρασύρθηκε περίπου 800 μέτρα από την ακτή, πλησιάζοντας μία βραχονησίδα. Η μητέρα του κολύμπησε και ήταν μαζί του.

Δύο εθελοντές διασώστες με φουσκωτό προσέγγισαν τον 14χρονο και την μητέρα του. «Είχαμε τον μικρό, μας έφυγε στη θάλασσα. Κινητοποιηθήκαμε γρήγορα, στείλαμε ένα φουσκωτό», είπε στο STAR ο υπεύθυνος λιμένα Πάχης Μεγάρων, Κώστας Θεοδωράκης.


Ο Παύλος και η μητέρα του ευχαρίστησαν όσους τους βοήθησαν.
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