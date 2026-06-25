«Πάντα κρατάω μαχαίρι, δεν το είχα για εκείνη» λέει ο 90χρονος που αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού
«Πάντα κρατάω μαχαίρι, δεν το είχα για εκείνη» λέει ο 90χρονος που αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού
Η μαρτυρία του φύλακα που αφόπλισε τον 90χρονο
Για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στο νοσοκομείο «Αττικόν», μίλησε ο 90χρονος που επιχείρησε να προσεγγίσει το δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι.
Ο ηλικιωμένος, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει πρόβλημα και ότι το μαχαίρι το είχε μαζί του λόγω των νυχτερινών μετακινήσεών του: «Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα εγώ, το είχα σκοπό να γυρίσω» υποστήριξε.
Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Είμαι από μάνα και από πατέρα ορφανός. Ο πατέρας μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Από την πλευρά του, ο φύλακας του νοσοκομείου που παρενέβη περιέγραψε ότι ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε γύρω στις 10 το βράδυ, να κινείται στους διαδρόμους του νοσοκομείου.
«Ήρθε για επισκεπτήριο 10 η ώρα το βράδυ. Περιφερόταν και τον σταματήσανε οι συνάδελφοι. Με καλέσανε εγώ σαν υπεύθυνος βάρδιας και πήγα» ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο άνδρας έφτασε κοντά στον διάδρομο όπου βρισκόταν ο θάλαμος όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός και ισχυριζόταν ότι είναι συγγενής της.
Όπως είπε, οι εργαζόμενοι τον οδήγησαν σε χώρο στο προαύλιο και ενημέρωσαν την αστυνομία για εξακρίβωση στοιχείων, ενώ πάνω του βρέθηκε μαχαίρι μέσα σε τσαντάκι που φορούσε.
«Είχε φτάσει στον διάδρομο όπου ήταν το δωμάτιο. Έλεγε ότι θέλει να πάει εκεί, ότι είναι ξάδερφος και κάτι τέτοια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τον κατέβασα κάτω, τον πήγαμε σε χώρο στο προαύλιο και κάλεσα την αστυνομία».
Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας ότι ο ηλικιωμένος φαινόταν σε σύγχυση: «Όταν του το πήρα σε ανύποπτο χρόνο φώναζε…».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Ο ηλικιωμένος, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει πρόβλημα και ότι το μαχαίρι το είχε μαζί του λόγω των νυχτερινών μετακινήσεών του: «Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα εγώ, το είχα σκοπό να γυρίσω» υποστήριξε.
Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Είμαι από μάνα και από πατέρα ορφανός. Ο πατέρας μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Από την πλευρά του, ο φύλακας του νοσοκομείου που παρενέβη περιέγραψε ότι ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε γύρω στις 10 το βράδυ, να κινείται στους διαδρόμους του νοσοκομείου.
«Ήρθε για επισκεπτήριο 10 η ώρα το βράδυ. Περιφερόταν και τον σταματήσανε οι συνάδελφοι. Με καλέσανε εγώ σαν υπεύθυνος βάρδιας και πήγα» ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο άνδρας έφτασε κοντά στον διάδρομο όπου βρισκόταν ο θάλαμος όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός και ισχυριζόταν ότι είναι συγγενής της.
Όπως είπε, οι εργαζόμενοι τον οδήγησαν σε χώρο στο προαύλιο και ενημέρωσαν την αστυνομία για εξακρίβωση στοιχείων, ενώ πάνω του βρέθηκε μαχαίρι μέσα σε τσαντάκι που φορούσε.
«Είχε φτάσει στον διάδρομο όπου ήταν το δωμάτιο. Έλεγε ότι θέλει να πάει εκεί, ότι είναι ξάδερφος και κάτι τέτοια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τον κατέβασα κάτω, τον πήγαμε σε χώρο στο προαύλιο και κάλεσα την αστυνομία».
Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας ότι ο ηλικιωμένος φαινόταν σε σύγχυση: «Όταν του το πήρα σε ανύποπτο χρόνο φώναζε…».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
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