Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Συνελήφθη 50χρονος στη Λάρισα που κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του και απειλούσε να την κάψει
Συνελήφθη 50χρονος στη Λάρισα που κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του και απειλούσε να την κάψει
Μπούκαρε στο σπίτι της κρατώντας ένα τσεκούρι και έχοντας ένα δοχείο με άγνωστο υλικό, απειλούσε πως θα την κάψει
Ένας 50χρονος στη Λάρισα κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά να κάψει την ίδια και το σπίτι στο οποίο διαμένει.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όλα έγιναν το πρωί της Τετάρτης (24/6) στη συνοικία της Φιλιππούπολης, όταν ο 50χρονος όντας εξαγριωμένος λόγω μιας απόφασης δικαστηρίου για τα παιδιά τους και την επικοινωνία του μαζί τους, μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και αφού την κλείδωσε κρατώντας ένα τσεκούρι και έχοντας ένα δοχείο με άγνωστο υλικό, απειλούσε πως θα την κάψει.
Συγγενικό πρόσωπο της 45χρονης, ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άνδρες για προληπτικούς λόγους, και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με αστυνομικούς για να απελευθερώσει τη γυναίκα που κρατούσε όμηρο.
Ο 50χρονος μετά από αρκετή ώρα, πείστηκε να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του και παραδόθηκε στις Αρχές, οπότε και συνελήφθη.
Οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο το δικαστήριο αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος, ενώ του ορίστηκε και δικηγόρος.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όλα έγιναν το πρωί της Τετάρτης (24/6) στη συνοικία της Φιλιππούπολης, όταν ο 50χρονος όντας εξαγριωμένος λόγω μιας απόφασης δικαστηρίου για τα παιδιά τους και την επικοινωνία του μαζί τους, μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και αφού την κλείδωσε κρατώντας ένα τσεκούρι και έχοντας ένα δοχείο με άγνωστο υλικό, απειλούσε πως θα την κάψει.
Συγγενικό πρόσωπο της 45χρονης, ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άνδρες για προληπτικούς λόγους, και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με αστυνομικούς για να απελευθερώσει τη γυναίκα που κρατούσε όμηρο.
Ο 50χρονος μετά από αρκετή ώρα, πείστηκε να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του και παραδόθηκε στις Αρχές, οπότε και συνελήφθη.
Οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο το δικαστήριο αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος, ενώ του ορίστηκε και δικηγόρος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα