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Νεαρή γυναίκα κατέρρευσε σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
Νεαρή γυναίκα κατέρρευσε σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου στο κέντρο της Πάτρας, όταν μία κοπέλα κατέρρευσε στο οδόστρωμα, στην οδό Κανακάρη.
Σύμφωνα με το pelop.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του κέντρου, την ώρα που στην περιοχή κινούνταν πεζοί, οδηγοί και επαγγελματίες.
Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στον δρόμο, με περαστικούς και καταστηματάρχες να αντιλαμβάνονται άμεσα τι είχε συμβεί και να τρέχουν στο σημείο για να της προσφέρουν βοήθεια.
Η κοπέλα φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις της λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο για προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την κοπέλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να διαπιστωθούν τα αίτια της αδιαθεσίας της.
Σύμφωνα με το pelop.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του κέντρου, την ώρα που στην περιοχή κινούνταν πεζοί, οδηγοί και επαγγελματίες.
Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στον δρόμο, με περαστικούς και καταστηματάρχες να αντιλαμβάνονται άμεσα τι είχε συμβεί και να τρέχουν στο σημείο για να της προσφέρουν βοήθεια.
Η κοπέλα φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις της λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο για προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την κοπέλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να διαπιστωθούν τα αίτια της αδιαθεσίας της.
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