Αναρχικοί έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά, έγραψαν συνθήματα με σπρέι - ΝΔ: Θρασύδειλοι τραμπούκοι απείλησαν την οικογένειά του
Αναρχικοί έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά, έγραψαν συνθήματα με σπρέι - ΝΔ: Θρασύδειλοι τραμπούκοι απείλησαν την οικογένειά του
Περίπου 100 άτομα έφτασαν στη γειτονιά φωνάζοντας και γράφοντας συνθήματα με σπρέι σε τοίχους
Στο σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή έφτασαν περίπου 100 αναρχικοί το βράδυ της Δευτέρας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τους απεργούς πείνας στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας του περιφερειάρχη αναγράφηκαν συνθήματα με σπρέι σε τοίχους, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές.
Σύμφωνα με κείμενο που δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η κινητοποίηση είχε στόχο να εκφράσει στήριξη προς τους απεργούς πείνας και ειδικότερα προς τον Αριστοτέλη Χατζή.
Στο ίδιο κείμενο, οι συντάκτες της ανακοίνωσης αποδίδουν ευθύνες στον περιφερειάρχη Αττικής για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από τα Προσφυγικά.
Αναλυτικά:
«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.
Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.
Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους».
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας του περιφερειάρχη αναγράφηκαν συνθήματα με σπρέι σε τοίχους, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές.
Σύμφωνα με κείμενο που δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η κινητοποίηση είχε στόχο να εκφράσει στήριξη προς τους απεργούς πείνας και ειδικότερα προς τον Αριστοτέλη Χατζή.
Στο ίδιο κείμενο, οι συντάκτες της ανακοίνωσης αποδίδουν ευθύνες στον περιφερειάρχη Αττικής για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από τα Προσφυγικά.
ΝΔ: Θρασύδειλοι τραμπούκοι απείλησαν την οικογένειά τουΗ Νέα Δημοκρατία καταδίκασε την επίθεση στο σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, κάνοντας λόγο για θρασύδειλους τραμπούκους που προχώρησαν σε απειλητικές ενέργειες σε βάρος του ίδιου και της οικογένειάς του.
Αναλυτικά:
«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.
Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.
Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα