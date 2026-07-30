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Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
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Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο

Ο 58χρονος έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε στην πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση - Το πρωί κηδεύτηκε ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον 58χρονο πυροσβέστη, Εμμανουήλ Στρατιδάκη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, στη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα, εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήθος πολιτών τίμησαν τον 58χρονο που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον, σύμφωνα με το neakriti.gr

Η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο

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Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο

Οδύνη στην κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη

Νωρίτερα σήμερα, κηδεύτηκε ο 25χρονος εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην ίδια πυρκαγιά. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκαν για να συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία τον 25χρονο. Το φέρετρο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία με τους παραβρισκόμενους να χειροκροτούν και να φωνάζουν «αθάνατος» όταν βγήκε από την εκκλησία. 

Ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης.


Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο


Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο


Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο

Στο μεταξύ νωρίτερα η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στην πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους τους.

«Οι δύο πυροσβέστες υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, δίνοντας τη ζωή τους για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

«Έδωσαν τον υπέρτατο αγώνα στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος και αίσθημα καθήκοντος», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης συμμετέχει στο πένθος και τιμά τη μνήμη τους.

Παράλληλα και η Ένωση Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Νομού Ρεθύμνης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος τονίζοντας ότι η θυσία τους αποτελεί ύψιστη πράξη αυταπάρνησης, ευθύνης και προσφοράς προς την κοινωνία.

Σε ανακοίνωσή της κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Εμμανουήλ Στρατιδάκη, ο οποίος υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γερακαρίου, επισημαίνοντας ότι τίμησε την εμπιστοσύνη των συγχωριανών του με ήθος, εργατικότητα και ανιδιοτελή προσφορά.

Η Ένωση εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο εκλιπόντων και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ δηλώνει τη συμπαράστασή της προς όλους τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας που συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η μνήμη των δύο πυροσβεστών θα παραμείνει ζωντανή και ότι η προσφορά τους θα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο γενναιότητας και ανιδιοτελούς υπηρεσίας προς την κοινωνία.

Τέλος τη βαθιά οδύνη και θλίψη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο εκφράζει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι δύο εργαζόμενοι πυροσβέστες έδωσαν τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, ενώ απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, εκφράζοντας παράλληλα δύναμη και κουράγιο στους οικείους τους. Το μήνυμα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου κλείνει με τη φράση: «Αθάνατοι».

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